Oltre a divano e tv, il nostro soggiorno può essere molto di più: un luogo dove amiamo passare il tempo libero che rispecchi il nostro carattere in modo originale

Da che mondo è mondo, il soggiorno è la stanza della casa dedicata al relax e alla convivialità, sempre pronto ad accogliere noi e i nostri ospiti e proprio per questi suoi compiti deve essere ben congegnato. Occorre considerare le sedute, la parte dedicata all'intrattenimento e, come spesso capita quando lo spazio è poco, può essere necessario fonderlo con altri ambienti.

Per questo il salotto deve sì amalgamarsi con gli spazi circostanti, ma anche distinguersi in qualche modo, spiccare e riflettere la nostra personalità e i nostri interessi in modo originale. Ecco qualche idea per rendere questa stanza davvero speciale.





1. Angolo morbido

No, l'angolo morbido non è solo per i più piccini. Perchè non sfruttare anche lo spazio tra le sedute, dotandolo si un grande e soffice tappeto e qualche cuscino ad ammorbidire l'ambiente, rendendolo ancora più confortevole.

Photo credit: shop.jungalow.com

2. Diverse fantasie

Generalmente si cerca di non sovraccaricare gli spazi con motivi diversi, ma il contrasto tra pattern agli antipodi può fare scintille. Ad esempio l'accostamento di complesse fantasie floreali a dettagli lineari e geometrici.

Photo credit: anthropologie.com

3. Sedute alternative

Se per i cinefili più appassionati guardare i film in tv dal divano non basta, perchè non optare per un paio di sedie da cinema vintage? Perchè la comodità dell divano è imbattibile, ma il cinema è tutta un'altra storia.

Photo credit: maisondumonde.com

4. Nostalgia

Gli anni '90 sono tornati di moda da un pezzo e possono rientrare anche nei nostri salotti. Per i più nostalgici il soggiorno può viaggiare indietro nel tempo con un pezzo stravagante come la poltrona gonfiabile glitterata, da vere e proprie "Ragazze a Beverly Hills".

Photo credit: urbanoutfitters.com

5. Mix di texture

Per rendere il vostro soggiorno più singolare non occorre per forza esagerare. A volte basta giocare con texture e consistenze, accostando i materiali più diversi come legno, tessuti e metalli.

Photo credit: hm.com

6. Il mare in casa

Sarebbe bello avere un salotto che ci ricordi la pace delle giornate spese al mare. Un tappeto coi colori del mare e della sabbia e sedute in materiali naturali inserite tra verdi palme ritornare per poco con la mente alla spiaggia è possibile anche in città.

Photo credit: shop.jungalow.com

7. In alto gli occhi

Il soffitto viene poco considerato quando ci occupiamo di arredare la nostra casa, eppure un soffitto decorato è un modo originale per dare una marcia in più al nostro soggiorno.

Photo credit: hm.com

8. Relax di lusso

In soggiorno possiamo concederci un po' di sfarzo, ma possiamo anche permettercene parecchio. Per un effetto seducente la combinazione oro e viola profondo è vincente, dalle pareti alle sedute, fino ai più piccoli dettagli.

Photo credit: cb2.com