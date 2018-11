Sognate una casa sofisticata, dalla forte personalità, capace di conquistare lo sguardo grazie al mix tra arredi ricercati e dettagli unici? Forse la soluzione per voi è lo stile minimal chic!

Non solo consigli per l'acquisto della cucina giusta, del divano migliore o del letto più adeguato: quando si parla di arredare una casa in stile minimal chic è fondamentale tenere conto annche di tutti gli altri aspetti che qualificano lo spazio interno.

Dalle finiture alle decorazioni, dai colori ai rivestimenti fino all'impiego di soluzioni su misura, proviamo ad analizzare le potenzialità degli spazi interni tenendo a mente l'obiettivo di dare vita a interni sorprendenti e curatissimi, ma nei quali sia possibile vivere (e condividere il tempo) senza rinunciare alla funzionalità!





1. Minimal chic non vuol dire monocromo

Iniziamo con un aspetto legato alle scelte cromatiche. Sicuramente il bianco e il nero tendono a essere prevalenti in un arredamento minimal chic, ma la gamma dei colori utilizzabili non è così ridotta. Piuttosto in una casa in stile minimal chic alcune tonalità di verde, di rosa, il color ocra e tutte le declinazioni del grigio sono ben accette. E non dimenticate anche qualche tocco dorato o argentato.





2. Mai pensato a decorare (anche) il soffitto?

Negli interni in stile minimal chi tendenzialmente si prediligono finiture e materiali rigorosi, che rivelano la loro natura - e le loro imperfezioni - anzichè celarle. Questo, tuttavia, non vuol dire rinunciare a dettagli in grado di stupire lo sguardo, in primis, di chi vive ogni giorno la casa. Stucchi e decori applicati a soffitto, realizzati in gesso o resine, riescono a conferire all'ambiente un'identità speciale.





3. Alla ricerca dell' "effetto leggerezza"

Desiderate davvero un interno minimal chic? Imparate il senso della misura e abbiate cura di lasciare spazio anche... al vuoto! Lasciar "respirare" le pareti, gli scaffali, i piani anziché rimpierli compulsivamente vi permetterà di rendere più gradevole lo spazio. Il segreto, dunque, è (anche) in un'accurata azione di "sottrazione".





4. Equilibrio e simmetria

Il senso della misura accompagna anche l'acquisto degli arredi che andranno a definire lo stile di una casa minimal chic. Volumi pure, linee nette, strutture leggere andrebbero preferite a mobili dal design ridondande o eccessivamente decorati.





5. Spazi in connessione

Ogni ambiente della casa contribuisce, a modo suo, a rendere compiuto il proposito di avere una casa minimal chic. Soprattutto nei piccoli appartamenti o quando il corridoio è assente, perché le stanze sono letteralmente "una dentro l'altra", è importante lavorare sulle viste prospettiche che connettono un vano con l'altro. Dunque, qual è la prima immagine che la cucina, il living o la zona notte danno di sè, osservandole dalla porta di ingresso? Anche nell'arredamento vale il detto: "Non esiste una seconda 'prima impressione'!"





6. Rivestimenti effetto 3D in bagno

La ricerca di arredi e finiture distanti dalle soluzioni standard e disponibili ampiamente nella grande distribuzione si estende anche al bagno. In questo caso, per modulare il minimalismo degli arredi scelti, si può lavorare sul fronte dei rivestimenti, con soluzioni che sembrano in grado di far "vibrare" la parete di inserimento.





7. Raddoppiando la luminosità interna

Come sempre, anche negli interni minimal chic gli specchi possono contribuire a ridurre il fastidio legato a spazi angusti o poco luminosi. In una casa minimal chic, in particolare, la luce naturale viene lasciata fluire, in modo tale che possa rendere più gradevole ogni ambiente. Ed ecco, quindi, che il classico specchio con cornice può lasciare il posto a intere superfici specchianti, realizzate anche su misura e pensate per mettere in evidenza altre stanze o angoli particolarmente riusciti.





8. Minimal chic? Una questione di dettagli

Dedicate tempo e cura alla selezione dei dettagli decor. Saranno questi elementi, modificali o riposizionabili anche nel lungo periodo, a conferire un'impronta preziosa e super-raffinata ai vostri interni minimal-chic. E non dimenticate di associarli in composizioni coerenti dal punto di vista cromatico e materico.





Cover Photo Credits: iStock Photo