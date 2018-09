Dalla giusta luce agli specchi e le cornici per le pareti, non dimenticando mensole e nuovi tessuti: ecco come rinnovare gli ambienti della casa con IKEA senza spendere una fortuna

Rinnovare casa può rivelarsi un’impresa ardua, soprattutto quando si deve fare i conti con tempo e budget, ma, ci piace aggiungere, non impossibile, se teniamo a mente qualche consiglio pratico e puntiamo su idee low cost.



E quale fonte di ispirazione e componenti d’arredo migliore di IKEA per fare un tuffo tra le tendenze décor più in voga e scegliere soluzioni vincenti a prezzi contenuti per dare un tocco nuovo alla propria casa?



Dalla giusta luce agli specchi e le cornici per le pareti, non dimenticando mensole e nuovi tessuti, abbiamo ricercato per voi 9 idee geniali e low cost firmate IKEA da copiare subito per portare una ventata di aria fresca ai vostri ambienti.





1. Creare spazio extra con scaffali e pannelli

Per definire gli spazi di una camera, creare spazio extra in luoghi inimmaginabili o semplicemente conservare il superfluo, scaffali e pannelli si adattano alle diverse esigenze e sono perfetti perché facilmente componibili ed estendibili.

2. Puntare su tende e tessuti

A volte basta un colore differente o una nuova fantasia per rinnovare l’arredamento. Divertitevi allora a cambiare le tende delle vostre camere e rifoderare cuscini e divani non dimenticando di dare una rinfrescata anche alla biancheria della casa.

3. La giusta luce

Illuminare gli angoli nascosti e aggiungere lampadari e faretti alle vostre camere è uno di quei piccoli tocchi che donano all’ambiente (letteralmente) una nuova luce.

4. Scale da arredo

Eleganti e snelle nella forma, le scale da arradamento sono poco ingombranti e perfette per riordinare l’angolo beauty e appendere gli asciugamani nel vostro bagno.

5. Il tappeto giusto per ogni camera

Le vostre camere sono fin troppo spaziose e i mobili sembrano perdersi al loro interno? Ci pensano i tappeti a riproporzionare lo spazio e donare un nuovo look agli ambienti. Per non sbagliare, preferiteli in colori neutri e in materiali adatti all’uso specifico di ogni stanza.

6. Scegliere le mensole in cucina

Che vogliate aumentare lo spazio per riporre pentole e stoviglie o semplicemente aggiungere un nuovo tocco alla cucina, le mensole sono la soluzione ideale per conservare gli oggetti di uso quotidiano e allo stesso tempo esporre tutto a vista per un risultato di impatto.

7. Più pollice verde per tutti

Piccole e in serie su mensole o scaffali, per riempire gli angoli vuoti o arredare camere, balconi e terrazzi, piante e fiori sono in grado di trasformare gli appartamenti migliorandoli con il loro tocco colorato. Decisamente concesso esagerare.

8. Organizzare i libri

Fare finalmente ordine tra libri e riviste permetterà ai vostri ambienti di guadagnare punti extra in termini di spazio. Puntate su librerie dal design basic per creare vere e proprie composizioni creative il cui punto di forza saranno proprio i colori e le dimensioni differenti dei vari volumi in carta.

9. Foto, cornici e specchi

Infine il tocco che impreziosisce: foto, cornici e specchi sono infatti alleati preziosi per riempire i vuoti delle pareti, giocare con le profondità delle stanza e puntare sui ricordi e cimeli di famiglia.

Photo credits: IKEA