Riciclare fa bene all'ambiente e anche noi possiamo trarne qualche vantaggio: ecco qualche idea per riutilizzare un vecchio parquet

Quando si ristruttura casa e si sceglie il parquet per la pavimentazione, una certezza è che, una volta finiti i lavori, rimarranno d'avanzo un numero indefinito di listelli di legno.

Spesso si decide di conservarli (non si sa mai), ma quando davvero non sappiamo cosa farne? Il riciclo creativo è l'opzione migliore, ci permette di non sprecare materiali e di liberare la nostra fantasia. In più il fai-da-te può essere un momento davvero terapeutico.

Più o meno complessi, ecco qualche DIY per sfruttare il nostro vecchio parquet.





1. Mensola

Per questo progetto basta veramente poco. Due buchi per ogni lato del vostro pezzo di parquet e una corda abbastanza resistente. La vostra piccola mensola è pronta per essere appesa ad un chiodo.





2. Incorniciare

Un'altra idea piuttosto semplice è quella di creare una piccola cornice. Potete farvi accorciare e sagomare quattro listelli da un professionista, poi basta un filo di colla per legno e la vostra cornice è fatta. Per dare un tocco più personale scegliete il design che preferite e dipingete!





3. Testiera del letto

Non fatevi spaventare dalle dimensioni. Scegliete un pannello che faccia da base al vostro parquet e incollatevi sopra i listelli con l'apposita colla, seguendo il motivo che preferite.





4. Tavole in tavola

Utilizzanzo questa volta direttamente il vostro tavolo come base, potete rivestirlo con il vostro vecchio parquet (dando magari una passata di impermeabilizzante). Ecco un perfetto tavolo in stile shabby chic.





5. Parete in legno

Il parquet non va solo sul pavimento. Se amate il calore del legno perchè non utilizzare il vostro vecchio parquet per rivestire un'intera parete?





6. Vassoio da vasca

Chi ama passare le ore a mollo nella vasca da bagno sa bene che avere qualcosa su cui appoggiare, ad esempio, un libro, può fare molto comodo. Utilizzate le vecchie liste di legno per creare un vassoio da appoggiare sulla vasca, per rilassarvi ancora di più.





7. Arte su tavola

Abbiamo visto che mettere insieme più tavole del vecchio parquet su un pannello di base è piuttosto semplice. Ora con un po' di pittura possiamo creare un personalissimo pezzo d'arte da appendere in casa.





8. Tappetino Spa

Mettendo insieme qualche lastra del nostro vecchio parquet possiamo creare in pochissimo tempo un tappetino in legno che aggiunge un tocco zen al nostro bagno.





Cover Photo Credits: iStock Photo