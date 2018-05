Siete grandi fan dell'IKEA ma sentite che vi manca un po' di originalità? Ecco qualche soluzione per modificare i vostri mobili in poche, facili mosse

Tutti abbiamo almeno un mobile IKEA in casa: semplici, moderni ed economici. È anche vero però che forse mancano di unicità e anche chi ha l’occhio meno addestrato può riconoscerne uno. Detto questo, non occorre rinunciare alla combinazione vincente: prezzi contenuti e stile personale.

Basta davvero poco per trasformare un mobile IKEA in un pezzo unico e non è necessario essere dei grandi esperti di fai-da-te. Con pochi sforzi (e in poco tempo) tutti possono diventare “IKEA hacker”.





1. Cassettiera MALM



Parte di una delle serie più conosciute, la cassettiera MALM, con le sue forme neutre, è uno dei mobili IKEA più “hackerati”. Anche l’aggiunta di semplicissime maniglie in pelle (bastano poche strisce di pelle e qualche chiodo) può fare la differenza.





2. Sedia glam



Per dare un tocco un po’ più eccentrico alla vostra seduta ecco l’irresistibile combo oro e pelliccia. Con un po’ di vernice spray e il tappeto LUDDE (sempre IKEA), la sedia TOBIAS ha tutto un altro carattere.

3. Librerie dorate

Già che avete in mano la bomboletta spray, ecco un modo rapidissimo per trasformare la libreria VITTSJO. E se vi sentite pronti, potete anche pensare di rivestire i ripiani con una pellicola adesiva effetto marmo.





4. Credenza BESTÅ

Basta pochissimo per trasformare la semplicissima credenza BESTÅ in un pezzo esclusivo. Basta aggiungere dei piedini e installare delle maniglie un po’ retro e il gioco è fatto.





5. Comodino bicolor

Il candore del vostro comodino HEMNES dopo un po’ vi annoia? Basta ridipingerlo del colore che più vi ispira, ma per un tocco in più lasciate le gambe bianche.





6. Tavolino mid-century

La serie LACK è forse una delle più economiche (e semplici). Il tavolino da caffè però può trasformarsi in un vero pezzo d’effetto, semplicemente sostituendone le gambe, per dargli un aspetto più retro.





7. BILLY chic

Tutti ad un certo punto della loro vita hanno avuto una libreria BILLY. Un pezzo storico delle collezioni IKEA, ma che rischia di diventare un po’ noioso. Dipingendo il pannello di sfondo (o applicandovi della carta da parati) si può spezzarne la semplicità.





8. Bagno rinnovato

Se il buongiorno si vede dal mattino, il bagno deve avere due caratteristica: praticità e stile. Con qualche modifica al lavabo GODMORGON/ODENSVIK avrete il bagno dei vostri sogni: bastano delle gambe “a forcina” e delle nuove maniglie.





9. Più legno

Se amate lo stile rustico e il legno dei mobili IKEA per voi non è abbastanza vissuto, con una mano di mordente per il legno potrete trasformare completamente ad esempio una semplice cassettiera TARVA.





10. Comodino eccentrico

Non c’è niente di più facile e allo stesso tempo più scenografico. Bastano cinque pannelli di plexiglass per nascondere un tavolino LACK e trasformarlo in un comodino moderno.

Cover Photo Credits: IKEA