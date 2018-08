Non sapete come sfruttare la mole di riviste che vi ritrovate sotto al tetto? Ecco qualche suggerimento



Vi ritrovate ad avere la casa piena di riviste e non sapete dove posizionarle? Niente paura, abbiamo selezionato per voi una serie di soluzioni per arredare piccoli angoli di casa in maniera creativa e funzionale.

Dalla camera da letto all'angolo lettura, le riviste sono preziose risorse con le quali dare vita a nuove idee decorative. Potreste arredare un'intera parete di casa soltanto con le riviste, impilandone una sull'altra oppure più semplicemente creare movimento con un display a muro.

Ecco qualche ispirazione, e ricordatevi che le riviste non vanno mai buttate via!









1. Sul muro

La perete si veste di copertine e portariviste di design che, in maniera (più o meno) ordinata, creano movimento nello spazio. Scegliete un muro possibilmente chiaro così da sbizzarirvi con le copertine più eclettiche.





2. Comodino

Una soluzione classica ma decisamente funzionale, per avere a disposizione le vostre letture preferite prima di addormentarvi.





3. Poche e in ordine

Poche riviste, quelle più preziose, da disporre con cura in un complemento decorativo che accoglierà anche piante e fiori, candele e lampade. Scegliete una struttura semplice ma grintosa, che metta il risalto i dettagli.





4. Display a muro

Potete pensare di dedicare un angolo della casa alla lettura. Al posto della classica mensola o libreria vi suggeriamo una serie di display posti orizzontalmente che accoglieranno le vostre riviste da esposizione (e non). Non può mancare poi una seduta e una pianta ornamentale.





5. Per un quadro

Una pila di riviste posizionate a terra può trasformarsi in un vero e proprio complemento d'arredo sul quale posizionare una pianta, un vaso di fiori oppure un quadro. In quest'ultimo caso ricordatevi di illuminarlo con una lampada da terra.





6. Sfruttare le nicchie

Creare le pile di riviste e scegliere dove posizionarle non è sempre facile, ma le nicchie ci aiuteranno a sempliicare il problema. Se per esempio avete a disposizione un vecchio camino restrutturato questo diventa il posto ideale dove custodirle.





7. Porta riviste fai-da-te

Che sia di design oppure realizzato in casa, i portariviste sono sempre un'idea suggestiva e funzionale da posizionare in salotto oppure in camera da letto. Questo in particolare è semplice da realizzare e decisamente estetico.













Cover Photo Credits: iStock Photo