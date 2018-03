Nel bagno, ogni giorno, gesti e azioni si ripetono secondo uno schema codificato. E se il design ci desse una mano?

Una "sfida" in dieci passaggi chiave: migliorare la funzionalità del bagno senza spendere una fortuna e rendendo persino più gradevole l'immagine complessiva di questo essenziale ambiente domestico.

Impossibile? Sarà sufficiente un'occhiata alla selezione che raccoglie dieci idee d'arredo, pensate appositamente, per questa stanza per ricredersi e individuare quella più in linea con le proprie esigenze.

Infatti, anche quando il budget è limitato e nei casi in cui si è alle prese con l'arredamento di un bagno piccolo non si dovrebbe mai rinunciare a ottenere il massimo da ciascuno degli elementi predisposti: dai sanitari agli arredi, dagli accessori ai rivestimenti.

E, per chi ama anche le personalizzazioni, il consiglio è lasciarsi ispirare anche dalle 10 idee originali per arredare il bagno.





Lo specchio ingranditore con mensola

Perfetto per i piccoli bagni e per chi ama tenere sempre sotto controllo ogni dettaglio del proprio viso, lo specchio ingranditore è un autentico must-have. Molte le varianti disponibili in commercio, tra cui quella con la mensola integrata per pinzette, batuffoli di cotone o altre accessori di piccolo formato oppure il modello con specchio disposto su braccio estensibile.

Photo Credits: Specchio ingranditore rotondo in gel poliuretanico a parete Modello MACRO; Design by Alberto Ghirardello; Produzione Geelli by C.S.





Lo sgabello - portabiancheria

Soprattutto nei piccoli bagni, ottimizzare lo spazio con arredi multifunzionali dovrebbe essere il principio guida per non compromettere la mobilità interna. Lo sgabello portabiancheria rientra tra questa categoria perché, occupando una limitata porzione dello spazio disponibile, combina due funzioni irrinunciabili.

Photo Credits: Sgabello per bagno + portabiancheria; Modello BOWL; Design by Arik Levy; Collezione Bowl; Produzione INBANI





Il soffione laterale nella doccia

Come sarebbe bello se il bagno di casa potesse regalare sensazioni simili a quelle di un centro benessere! Trasformare in una mini-spa un bagno ordinario non è una mission impossible, ma se si desidera procedere per piccoli passi, a partire da un primo essenziale miglioramento, si può individuare una soluzione a misura del proprio budget nell'ampia gamma dei soffioni laterali da applicare al vano doccia. Esistono anche varianti appositamente sviluppate per alleviale dalle fatiche quotidiane solo gli arti inferiori: più che desiderabili!

Photo Credits: Soffione laterale con sistema anticalcare; Modello Milano - 8034; Design by Franco Sargiani; Collezione Milano; Produzione Fantini Rubinetti





L'organizer per trucchi e accessori

Perché perdere preziosi minuti della propria mattina cercando all'interno della trousse il necessario per la skin care quotidiana? Gli organizer da disporre direttamente sul piano del mobile-lavello o in una mensola facilmente accessibile del bagno sono il migliore modo per tenere tutto l'indispensabile davvero a portata di mano. Con soluzioni su misura per i vari tipi di prodotti.

Photo Credits: Scatola porta trucchi DW 407; Collezione Conic; Produzione DECOR WALTHER





La sacca portaoggetti lavabile

Quando lo spazio in bagno è limitato un valido aiuto può essere fornito dagli accessori in tessuto. Leggeri, economici, lavabili, removibili e riposizionabili consentono di conservare spazzole, pettini, spazzole, spugne, rotoli di carta igienica o altri prodotti di indubbia utilità in porzioni di spazio normalmente sottovalutate. Ad esempio: avete mai pensato alla possibilità di rendere "parte attiva" anche i lati esterni del mobile che supporta il lavandino?

Photo Credits: Sacca portaoggetti in lino; Collezione Dress-up; Produzione Arcom





La mensola integrabile al termoarredo

Il successo riscosso dai termoarredi ha incoraggiato lo sviluppo di soluzioni d'arredamento appositamente concepite per questi elementi. A confermarlo sono, tra gli esempi disponibili, le serie di porta asciugamani, appendini e mensole di varie misure da posizionare sui radiatori con grande facilità. Un ottimo modo per raddoppiare l'utilità del termoarredo, in nome della modularità e funzionalità.

Photo Credits: Mensola bagno per termoarredo; Modello LYNEA; Design by Marco Pisati; Produzione CORDIVARI





Lo specchio con illuminazione integrata

Poter disporre della giusta luce esattamente dove e quando occorre è una delle richieste frequenti da soddisfare quando si desidera rinnovare o arredare il bagno. Gli specchi con illuminazione integrata riducono gli ingombri e assicurano di operare al massimo dell'efficienza.

Photo Credits: Specchio a parete con illuminazione integrata; Modello Aro; Collezione Aro; Produzione Systempool





Il portaspazzolini a parete

Occupare il minor spazio possibile: questo dovrebbe essere l'obiettivo dei portaspazzolini che, nonostante le dimensioni contenute dello spazzolino vero e proprio, finiscono spesso per "invadere" il lavandino all'interno di improbabili - e ingombranti - vasi o contenitori. In commercio esistono accessori dal design minimal che consentono, attraverso l'adesività, di impiegare la parete anziché il lavabo o il mobile bagno per avere sempre a portata di mano questo oggetto, utilizzato più volte al giorno.

Photo Credits: Portaspazzolino in poliuretano; Modello Li stà (Li stò); Design by Monica Graffeo; Collezione Listiamo; Produzione Geelli by C.S..







La lampada da terra con mini mensola

Quando lo spazio non è un problema, rendere più pratiche le attività quotidiane in bagno e accrescere la piacevolezza complessiva del vano è questione (anche) di dettagli. Ecco, dunque, l'arredo aggiuntivo destinato a chi ha un debole per le vasce da bagno freestanding: una lampada da terra per creare la giusta atmosfera.

Photo Credits: Lampada da terra; Modello VALET; Collezione Home Boutique; Produzione Devon&Devon





Quando la vasca da bagno diventa cassa di risonanza

Un bagno rilassante a fine giornata accompagnato da note che agevolano il riposo; una doccia energizzante al mattino nel segno dalla propria playlist: non solo l'utilizzo diretto di tablet o smartphone - o la filodiffusione - consentono di convogliare la musica nell'ambiente bagno. C'è infatti chi ha brevettato un sistema audio in grado di trasformare una specifica gamma di vasche da bagno "in perfette casse di risonanza". A quel punto, la vera sfida sarà mettere piede fuori da quella stanza!

Photo Credits: Diffusore acustico per bagno; Modello SOUND WAVE; Produzione Kaldewei Italia