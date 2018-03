Dal divano letto con vano contenitore alla libreria che funge anche da divisorio: ecco tutto il necessario per rendere il vostro monolocale uno splendido spazio tutto da vivere

Che le dimensioni contino non vi è dubbio, ma quando si tratta di case e in assenza di spazi ampi, lamentarsi non è un’opzione e il segreto è tutto nell’ottimizzazione.



Per fortuna (come in molti altri aspetti della nostra vita) IKEA offre soluzioni versatili e perfette per ogni tipologia di appartamento, piccoli monolocali compresi, e complementi d’arredo multitasking e intelligenti ideali per ogni situazione e aspetto della vita casalinga.



Dal divano letto con vano contenitore alle librerie che all’occorrenza si trasformano in armadi e divisori, ecco 10 idee per arredare il vostro monolocale con IKEA e trasformarlo in uno spazio comodo e accogliente più che mai.







1. Tavolo a ribalta Norden

Grazie al design salvaspazio e ai pratici cassetti per conservare posate e accessori, questo tavolino grande per tre persone si allarga o piega ed è l’ideale per un piccolo soggiorno o una cucina poco spaziosa. Perfetto, all'occorrenza, anche come ripiano da lavoro, quando non utilizzato si richiude facilmente contro la parete.



2. Poggiapiedi con contenitore Bosnäs

Come poggiapiedi per la postazione divano o comodo sgabello per il vostro tavolo, Bosnäs è fornito di fodera asportabile e lavabile in lavatrice ed è perfetto per riporre coperte o piccoli oggetti nel suo vano contenitore.



3. Divano letto Flottebo

Di giorno divano, di notte letto. Flottebo diventa così un mobile essenziale per il vostro monolocale adattandosi perfettamente alle vostre esigenze per un comfort su misura. È inoltre fornito di cuscini riposizionabili che permettono di sollevare il materasso senza farli cadere e di un pratico vano contenitore dove riporre la biancheria.



4. Combinazione scrivania da parete Svalnäs

Nascondere l’angolo ufficio nel soggiorno si può, grazie alla combinazione di mobile, ante e cassetti e una pratica guida da parete con mensole e piano scrivania a scomparsa. La soluzione versatile per ottimizzare uno spazio piccolo ma che non rinuncia a nessuna funzione.



5. Mensole Ekby Järpen / Ekby Valter

Lo spazio per cassetti e librerie scarseggia? Provate a sfruttare i muri in verticale grazie ad un set mensole e staffe a tutta parete: rendono gli arredi più leggeri e aperti e contribuiscono a far sembrare una stanza più spaziosa e ordinata.



6. Tavolino/contenitore Kvistbro

Per avere sempre a portata di mano il plaid, le riviste o i vostri hobby preferiti o lasciandolo vuoto facendone risaltare il design, con la sua struttura mobile e leggera questo tavolino dona uno stile delicato alla stanza ed è facile da sollevare e spostare in qualsiasi punto della casa.



7. Sistema componibile Elvarli

Grazie alla sua struttura leggera, questo sistema componibile si adatta alle camere trasformandosi all’occorrenza da armadio a soluzione a giorno per separare gli spazi grazie a resistenti ripiani in bambù. Sotto i ripiani è possibile inoltre conservare contenitori con coperchio e oggetti che vorrete disporre a vista ma in modo ordinato.



8. Pomelli appenditutto Losjön

Se lo spazio scarseggia anche in bagno, i pomelli appenditutto sono una soluzione pratica per sfruttare le pareti e organizzarle al meglio. Non richiedono fori sul muro e possono essere fissati con il nastro biadesivo per appendervi accappatoi, asciugamani e tutti gli oggetti della vostra beauty routine.



9. Portaccessori pensile Knallbåge

All’ingresso come sull’anta dell’armadio, questo portaccessori può anche essere appeso con dei ganci o fissato su un bracciolo del divano sfruttando al massimo ogni centimetro e organizzando per funzione oggetti di ogni tipo.



10. Minicucina Sunnersta

Alla ricerca di un ripiano cottura mobile e veloce da trasportare o di un angolo lavanderia per la vostra lavatrice? Sunnersta è facile da installare, versatile e adatto ai traslochi. Agli elementi già inclusi (compreso lavello e miscelatore) è possibile aggiungere un piano cottura portatile a induzione e/o un minifrigorifero, oltre a dei contenitori per la raccolta differenziata e vani portatutto nel carrello su ruote.



Photo credits: IKEA