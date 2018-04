Se dovete arredare il vostro bagno, come non considerare le soluzioni di IKEA, per una perfetta sintesi tra stile e risparmio?

È innegabile, quando si tratta di arredare con praticità e stile allo stesso tempo, sappiamo di poter fare affidamento su IKEA. Soprattutto per una stanza come il bagno, che deve essere sì funzionale, ma anche rilassante e accogliente.

In bagno diamo inizio alla nostra giornata e non c'è niente di meglio che prepararsi in un ambiente confortevole e organizzato.

IKEA offre numerose soluzioni intelligenti (e budget-friendly) per organizzare lo spazio e per rendere più piacevole il tempo passato in bagno. Eccone alcune selezionate per voi.





Armadietto con specchio

Poche cose sono essenziali in un bagno funzionale (oltre agli ovvi sanitari): uno specchio e un mobile dove riporre gli oggetti che non vogliamo lasciare in bella vista. Il mobile con specchio della serie SILVERÅN assolve entrambe le funzioni, in grande stile.

Luci in sala

Come ci si può specchiare senza la corretta illuminazione? Per vederci bene in faccia IKEA offre un’ampia scelta di lampade da parete da porre ai lati del nostro specchio, come LILLHOLMEN, lampada dallo stile vintage che si sposa alla perfezione con la classicità del mobile per lavabo della serie HEMNES.

Pannello portaoggetti

Se mantenere l’ordine non è il vostro forte, IKEA ha la soluzione per voi: con il pannello SKÅDIS non potrebbe esser più semplice. Le sue infinite combinazioni, con ganci e contenitori, vi permetteranno di avere un bagno organizzato ed efficiente.

Scaffali retrò

Se avete un animo romantico, IKEA ha qualcosa da offrire anche a voi, persino in bagno. Come gli scaffali della serie RÖNNSKÄR, con i loro motivi decorativi i acciaio e i loro ripiani in vetro.

Spazio al bucato

Il bagno ha sicuramente tante funzioni e non va dimenticato che, molto spesso, è anche la stanza destinata al nostro bucato. La serie ALGOT comprende dei praticissimi stendibiancheria da parete, componibili in diverse soluzioni da adattare allo spazio a disposizione.

Sopra la panca

Spesso tendiamo ad arredare il bagno con pochi elementi essenziali, ma una volta provata la comodità di avere una seduta in più, sarà difficile tornare indietro. IKEA offre molte soluzioni, come questa panca della serie HEMNES, con un comodo scaffale per riporre asciugamani (o altri oggetti che non volete in terra).

Scaffale salva-spazio

Non tutti hanno la fortuna di avere un bagno immenso, ma per fortuna IKEA si specializza in piccoli spazi. Una soluzione perfetta è lo scaffale angolare sella serie SILVERÅN, con mobile lavabo coordinato. I listelli e le venature del legno gli attribuiscono uno stile rustico e accogliente.

Spazio su ruote

Per rimanere in tema di superfici ridotte, un carrello può essere un’ottima soluzione per avere un po’ di spazio in più dove poter riporre tutti quegli oggetti che vorreste avere sempre a portata di mano. Per make-up, phon o detergenti, ecco GRUNDTAL, da spostare dove serve.

Organizzarsi

Quante volte avete perso qualcosa di piccole dimensioni nel vostro bagno? Con l’organiser per cassetti della serie GODMORGON potrete finalmente tenere in ordine tutti i vostri piccoli oggetti.

Tende e tessuti

A volte nell’arredamento del bagno si rischia di trascurare l’aspetto estetico, ma i tessili, come i tappeti o le tende da doccia, possono rendere l’ambiente meno freddo e più accogliente. Non resta che scegliere tra le numerose opzioni IKEA, come la tenda FÖLJAREN, dal design moderno e semplice.

Photo credits: IKEA