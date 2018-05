Mobili spinti contro la parete? Spazi affollati e finestre e balconi bloccati? Forse è arrivato il momento di correggere alcuni gravi errori che state commettendo nell'arredamento della vostra casa.

Vi sentite spaesati nell’arredare per la prima volta una camera vuota o avete l’impressione che, nonostante tutti gli oggetti che siete riusciti a farvi entrare, la vostra stanza sia sempre un po’ spenta?



La notizia positiva è che gli errori di valutazione sono sempre dietro l’angolo e capitano anche ai designer più abili e creativi e se credete di averne appena commesso uno forse è il caso di rimediare subito.



Dai mobili spinti contro la parete, agli spazi affollati e finestre e balconi bloccati, ecco allora raccolti qui di seguito otto errori da evitare posizionando i mobili in casa decisamente comuni e di facile risoluzione. Vi basterà spostare qualche oggetto e valutare i giusti spazi e arredare vi sembrerà davvero un gioco da ragazzi.





Non pianificare visivamente l’arredamento

Prima ancora di arredare una stanza o di acquistare un qualsiasi mobile, che si tratti di un disegno a mano o realizzato con uno dei tanti programmi disponibili su dispositivi mobile, è fondamentale avere un piano viviso degli spazi, conoscerne le misure e sapere esattamente cosa si sta cercando. Tutto questo vi permetterà di essere preparati ed evitare spiacevoli errori di valutazione in termine di stile e dimensioni.



Spingere i mobili contro le pareti

Tra gli errori più comuni in fatto di arredamento c’è sicuramente la convinzione che per far apparire una stanza più grande sia necessario spingere tutti i mobili contro le pareti. Il rischio è però quello di “soffocare” l’arredamento lasciando lo spazio centrale di una camera totalmente vuoto. Meglio allora spostare il vostro arredamento dalle parete (anche in uno spazio piccolo) rendendo le vostre zone di conversazione più intime e creando un migliore senso di equilibrio.



Ignorare equilibrio e proporzioni

Mai dimenticare di osservare tutto nell’insieme controllando che proporzioni ed equilibrio risultino piacevoli e armonici. Evitate di caricare troppo un solo lato della stanza e cercate di distribuire i mobili in modo uniforme in tutto lo spazio bilanciandolo al meglio. Siete alla ricerca di un nuovo pezzo di arredamento? Non lasciatevi tentare dalla pulsione di acquistarlo subito dopo averlo visto in showroom e immaginatelo prima nella vostra casa avendo sempre in mente le grandezze degli altri mobili.



Sovraffollare gli spazi

Quando si entra per la prima volta nel fantastico mondo del design e dell’arredamento, il rischio di farsi prendere un po’ troppo la mano e non sapere quando fermarsi è sempre dietro l’angolo. Il segreto sta nel valutare attentamente gli spazi a disposizione evitando di riempirli senza criterio, dando ai vostri mobili la possibilità di respirare ed evitando così di dover inciampare o scavalcare qualcosa per attraversare la stanza.



Lasciare i tappeti svolazzanti

Dal tocco elegante e raffinato, il tappeto è quel pezzo di arredamento che unisce e mette in accordo tutti gli elementi di una stanza. Assicuratevi allora che le gambe dei mobili si trovino sempre, almeno in parte, sul tappeto, evitando quelle fastidiose zone “svolazzanti” in alcuni casi anche pericolose per chi potrebbe inciamparvi su.



Bloccare finestre e balconi

Fondamentale eliminare ostacoli e oggetti davanti a finestre e balconi. Lo scopo è quello di fare entrare nella stanza la maggior quantità di luce naturale possibile evitando che gli spazi risultino più angusti e affollati. Siete costretti a trasgredire la regola per esigenze particolari? Assicuratevi di massimizzare la luce naturale con l’uso intelligente di specchi e superfici riflettenti.



Non considerare le aree di conversazione

Parlando nello specifico di zone living e salotti, prestate molta attenzione alla funzione “sociale” di questa stanza. Nessuno dovrebbe infatti mai urlare, piegarsi in avanti o assumere posizioni scomode per conversare e sta a voi posizionare i mobili in modo che divani e poltrone si trovino uno di fronte all'altro e creando, se necessario, più aree di conversazione nella stessa stanza.





Ignorare le modalità di utilizzo di una camera

In linea generale, infine, quando organizzate i mobili in una camera, assicuratevi sempre di sistemarli in base alle vostre esigenze e allo spazio che di solito utilizzate maggiormente per determinate funzioni. Che si tratti di guardare la TV, dedicarsi a particolari hobby, ritagliarsi un angolo relax silenzioso, è infatti indispensabile disporre il tutto in modo da avere sempre un facile accesso o dello spazio per camminarci intorno senza alcuno sforzo.

Cover Photo Credits: iStockPhoto