Voglia di decorare casa con vischio e stelle di Natale? Ecco come non scivolare sugli errori più comuni, salvando così il decor di ogni ambiente



Natale è alle porte, almeno per chi sta già pensando a come addobbare quella d’ingresso.

La scienza ha appena scoperto che chi decora casa a tema Santa Claus & Co. in anticipo è più felice, motivo per cui è bene prepararsi per tempo ad accogliere tutta la felicità che solo una casa ben addobbata può assicurare.

Ma attenzione: è fondamentale non cadere negli errori più comuni, quelli che rischiano di trasformare una home sweet home in edizione natalizia in una casa degli orrori, edizione semmai di Halloween…

Ecco i 7 errori da evitare nella scelta delle decorazioni natalizie.





1. Stratificare non vuol dire decorare: siate essenziali!

Addio ridondanza, benvenuto minimalismo. Ecco lo spirito che dovrete avere per questo Natale onde evitare di scadere nella trivialità di un decor troppo denso di pomposità. L’eleganza non va mai a braccetto con la quantità ma sempre e solamente con la qualità. Una stella stilizzata in ferro battuto a cui aggiungere qualche fogliolina verde sarà la decorazione perfetta per dare il benvenuto agli ospiti.





2. Evitate troppi colori: preferite le monocromie

Scegliete al massimo tre nuance e giocate con le sfumature di ciascuna per addobbare in maniera calda ma al contempo raffinata la casa. Se temete l’effetto algido del total white, mescolatelo a note più calorose e morbide come il rosso. Infine il verde, personificato da rametti di abete e vischio, sarà la cornice ideale per un risultato a prova di decor chic.





3.Non esagerate con le luci

A Natale il focolare è già illuminato dal ceppo ardente nel camino, dai lustrini della carta dei pacchetti regalo nonché dall’entusiasmo di grandi e piccini, quindi la luminosità è già alle stelle. Se proprio volete dare un tocco di luce alle stelle di Natale in vaso, intessete il decor di un semplice filo luminoso con qualche lucina qua e là che serpeggi tra le candele e il verde dei rametti di pino. L’effetto sarà davvero charmant.





4. Attenti al troppo oro e argento

Non tutto quel che è oro luccica di glamour, anzi. Spesso le dorature e in generale le finiture che richiamano i metalli preziosi rischiano di appesantire l’ambiente. Non dovrete dire un no categorico alle nuance gold e silver, basterà dosarle bene senza esagerare. Soppesare bene l’oro e l’argento vi permetterà di impreziosire una stanza senza scivolare sull’effetto kitsch da lingotto massiccio.





5. Evitate centrotavola invadenti

Croce e delizia di ogni pranzo di Natale che si rispetti è il centrotavola. Croce perché basta poco per incappare in errori madornali, delizia perché comunque sia i palati saranno deliziati dalle leccornie quali tacchino e tartine al salmone. Per avere un centrotavola sobriamente raffinato che non intralci la funzionalità del convivio, scegliete di radunare pigne, candele e rametti di abete in un unico recipiente. Il tocco di classe? Cassette lignee dal retrogusto vintage.





6. No al verde finto

Da bandire forse più dei centrotavola grossi e ingombranti c’è il fake green. Anche se l’alberello finto e le decorazioni che riproducono rametti di abete e stelle di Natale in plastica sono indubbiamente comode poiché basta stiparle in soffitta dopo l’epifania et voilà, ci si rivede l’anno prossimo, il fascino del verde genuinamente pulsante clorofilla è imbattibile.





7. Non solo ingresso e salotto

Spesso chi decora la casa con addobbi a tema Christmas si limita all’ingresso e alla sala, magari con qualche rara incursione in cucina. Non cadete in questo errore: per vivere appieno lo spirito del Natale, portatelo dritto nel cuore pulsante della vostra casa, aprendogli le porte della camera da letto. Non c’è talamo più caldo di quello attorniato da alberelli innevati!





Cover Photo Credits: iStock Photo