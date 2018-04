Non riuscite a scegliere fra divano in pelle o in tessuto? Ecco qualche consiglio utile

L'acquisto del "pezzo forte" del living domestico pone sempre di fronte a una prima, fondamentale, questione: meglio un divano in pelle o un divano in tessuto?

Se l'ampia gamma di dimensioni e modelli consente di poter individuare con maggiore facilità, rispetto al passato, esemplari davvero in linea con lo stile della propria abitazione, il dubbio sul rivestimento continua ad attanargliare anche quanti nutrono una lonvega passione per il design e una conoscenza del settore.

Quali sono, dunque, gli aspetti da tenere in considerazione prima di procedere con l'acquisto? Abbiamo provato a fissare cinque punti fermi che possono risultati utili quando si è di fronte a una scelta estremamente personale.





Lavabilità e resistenza

La scelta del rivestimento del divano presuppone valutazioni non solo di carattere estetico, economico e ambientale. La manutenzione, specie nel lungo periodo, di questa "presenza chiave" del living è fondamentale e non può essere sottovalutata al momento dell'acquisto. Le soluzioni in tessuto, se sfoderabili, assicurano facilità di lavaggio, talvolta senza ricorrere alla lavanderia. Di contro, risultano più "suscettibili" a possibili attacchi da parte di acari e batteri, assorbono gli odori domestici e il sudore. La pelle "teme" una gamma di problematiche meno comuni, ma potenzialmente pericolose, come abrasioni o tagli. Legittimo dunque chiedersi: come si prevede di utilizzare il nuovo divano? Quanto tempo si è disposti a destinare alla sua cura?

Photo Credits: Divano in tessuto Divano imbottito in tessuto con chaise longu; Modello AXEL XL; Design by Gijs Papavoine; Produzione Montis





Budget a disposizione

Le soluzioni in pelle affiancano all'innata preziosità e all'aspetto raffinato un investimento iniziale tendenzialmente maggiore rispetto ai divani in tessuto. Per orientarsi tra i due rivestimenti è dunque buona regola anche comprendere il "ruolo" assegnato al divano all'interno della dimensione domestica, con l'obiettivo di essere pienamente consapevoli di compiere un acquisto sostenibile e in linea con il budget preventivamente fissato.

Photo Credits: Divano in pelle; Modello ASOLO; Design by Emilio Nanni; Produzione PIANCA





Posizione all'interno della casa

Il dubbio tra pelle o tessuto può essere dipanato non sono prendendo in considerazione la propria attitudine all'ordine e alla pulizia della casa e considerazioni di tipo economico, ma anche valutando la collocazione del divano in casa. Esistono infatti modelli destinati a spazi di minor utilizzo, come ingressi o corridoi, e versioni di dimensioni contenute pensate come supporto al living o alla camera da letto. Nel caso foste alla ricerca di un modello appartenente a questa tipologia, potenzialmente utilizzato con minore frequenza, potreste dunque orientarvi su rivestimenti di maggiore pregio, addirittura capaci di migliorare il proprio aspetto con il passare del tempo, preferendo soluzioni versatili o sfoderabili per l'uso intensivo.

Photo Credits: Divano a slitta in tessuto per contract; Modello THANK; Collezione Thank; Produzione Quinti Sedute





Decorazione VS praticità

Nell'universo dei divani esistono inoltre "modelli ibridi", progettati per conquistare la scena all'interno del living, che, in alcuni casi, vengono messi in vendita con un unico rivestimento. Si tratta di soluzioni d'arredo alle quali viene assegnato un ruolo da proganisti in casa, talvolta impiegati come "presenze sceniche" o concepiti come "filtri" tra due porzioni di una grande zona giorno. Al contrario delle versioni sottoposte a un impiego intenso e quotidiano, se non addirittura alle "sollecitazioni creative" da parte dei bambini, questi "divani decorativi" sfuggono alla consuete riflessione e conquistano l'occhio (e il portafoglio) soprattutto per il loro design.

Photo Credits: Divano rotondo girevole in tessuto; Modello AMOENUS; Design by Antonio Citterio; Collezione Amoenus; Produzione Maxalto





Una questione di "sensazioni"

Bello da osservare, coerente con l'interior design complessivo, economicamente sostenibile, comodo, pratico, resistente, ma anche gradevole al tatto in tutte le stagioni: potrebbero essere queste alcune delle più comuni richieste attese dal divano di casa. In particolare, l'ultimo aspetto, è essenziale per optare tra pelle e divano. Le sensazioni tattili dei due rivestimenti, con le distinte reazioni alle variazioni termiche, forniscono un ulteriore spunto di riflessione in fase di scelta. Abbiate dunque cura di visionare e testare con mano tutte le possibilità offerte dai campionari, valutando anche i diversi spessori.

Photo Credits: Divano angolare in pelle; Modello LENNOX; Design by Stefano Spessotto, Lorella Agnoletto; Collezione Lennox; Produzione Ditre Italia