Siete alla ricerca di una cucina nuova? IKEA potrebbe essere la soluzione ideale. Scoprite con noi i modelli più belli



Design, originalità, modularità e un’ottimo rapporto qualità/prezzo: queste le caratteristiche delle cucine IKEA che ne hanno decretato il successo.

Il colosso dell'arredamento e del design svedese ha elaborato per i propri clienti un sistema di innovativo in cui a partire da una base comune ognuno può facilmente creare la propria cucina, su misura per i propri gusti e per il proprio spazio.

Ecco le combinazioni più belle.

Cucine IKEA: i modelli più belli La cucina METOD con ante KALLARP.

La cucina METOD con ante HITTARP.

La cucina METOD con ante BJÖRKET.





La cucina METOD con ante BODBYN.

La cucina METOD di IKEA con ante FLÄDIE.

La cucina GREVSTA in acciaio inox.

La cucina METOD con ante GRIMSLÖV.



La cucina METOD con ante HÄGGEBY di IKEA.

La cucina METOD abbinata alle ante HITTARP.

La cucina con ante ASKERSUND/VEDDINGE.



La cucina METOD con ante KALLARP/RINGHULT.

La cucina METOD con ante KALVIA.

La cucina LAXARBY.



La cucina METOD con le ante MÄRSTA.

La cucina METOD con ante RINGHULT.

La cucina METOD combinata con le ante TORHAMN.

La cucina METOD con le ante VEDDINGE.

La cucina METOD con la combinazione di ante VEDDINGE/JUTIS.



La cucina con ante VOXTORP.

Ai moduli di base METOD, disponibili in diverse misure componibili dai 20 agli 80 cm di larghezza, si possono abbinare ante, cassetti, maniglie, pomelli, cerniere ed elettrodomestici differenti, per una cucina ogni volta diversa.