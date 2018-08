Anche nelle piccole case, la cucina con penisola può rendere ancora più conviviale la zona giorno. Ecco 5 ragioni che vi convinceranno!



La presenza di una cucina con penisola è in grado di migliorare l'aspetto di uno spazio interno? In quali casi la sua applicazione si trasforma in un beneficio per l'intera zona living? E, soprattutto, scegliere questa soluzioni anziché i modelli di cucina classica, costituisce un vantaggio oppure equivale a un investimento da affrontare con cautela?

La scelta della cucina con penisola, oltre che dipendere dalle qualità dello spazio di inserimento, inevitabilmente comporta una riflessione preliminare: è infatti necessario domandarsi, prima di ogni valutazione dimensionale e di budget, se l'idea di una cucina moderna, votata alla convivialità, priva di barriere e multifunzionale per definizione rappresenti davvero la propria "idea di cucina".

I vantaggi, come vi mostreremo, non mancano!







1. La cucina diventa uno spazio multiforme

Per consuetudine, si è più di frequente inclini a escludere la presenza della cucina con penisola nelle piccole case. Nulla di più errato! Premesso che ogni caso merita una valutazione ad hoc, da parte di un professionista, la penisola può diventare il sostituto perfetto del classico tavolo, senza ulteriori ingombri e, magari, essere dotata persino di prolunga. Nelle piccole cucine, inoltre, fornisce un indispensabile piano lavoro: lo stesso che spesso, per ragioni di spazio, diventa un rompicapo da risolvere nel corso delle ristrutturazioni.



Photo Credits: Cucina con penisola Code, Snaidero





2. Separare, unendo

All'apparenza sembra solo un ossimoro, ma è proprio così. Specie negli open space la presenza della cucina con penisola consente di definire con chiarezza la "zona" destinata alla preparazione e conservazioni dei cibi. Diviene, infatti, una sorta di "filtro interno", che definisce due porzioni distinte, ma permeabili.



Photo Credits: Penisola Diagonal, Stosa Cucine





3. La cucina acquisisce un ruolo da protagonista

Le generazioni precedente erano abituate a modelli di cucina dall'impostazione rigida e univoca: gran parte delle attività previste in questo ambiente si svolgevano infatti con l'utente rivolto verso il muro. Tale impianto può essere ribaltato nelle cucine con penisola: questo piano infatti, oltre a fornire una superficie utile per consumare la colazione, uno spuntino o un pasto più lungo, può accogliere tante le altre funzioni da svolgere - finalmente! - con lo sguardo rivolto verso il resto della casa!

Photo Credits: Cucina con penisola, Arredamenti Meneghello





4. Per avere un piano d'appoggio multifunzionale

Tra i più rilevanti vantaggi di una cucina con penisola rientra la possibilità di avere a disposizione un piano d'appoggio, dell'altezza che si desidera, estremamente più versatile del tradizionale tavolo della zona pranzo. La penisola, nelle sue varianti dimensionali e nelle sue diverse finiture materiche, diviene infatti una superficie aggiuntiva, che in prima battuta supporta gli appassionati di cucina nella preparazione dei loro manicaretti.

Photo Credits: Cucina con penisola First, Snaidero





5. La cucina come spazio conviviale

Inevitabilmente, rispetto a una cucina dalla composizione basica, raccolta in un unico vano, i modelli con penisola collocati in ambienti di dimensioni più generose riscrivono le abitudini legate all'uso di questo vano. Non più stanza nella quale recarsi durante i pasti, ma ambiente conviviale votato a una molteplici di impieghi: dal giardinaggio all'home office; da un aperitivo con gli amici, prima di recarsi nel living, allo studio.

Photo Credits: Cucina Bologna, Callesella Arredamenti