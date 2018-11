Disordine perenne, poster senza cornici, peluche sul letto: ecco il decalogo delle cose da evitare in casa se siete entrati (appena o già da un bel po’) nell’età adulta

Gli anni passano e lo stile si evolve e nonostante l’età anagrafica non sempre coincida con quella che sentiamo realmente, che abbiate da poco superato i 20 anni o siate già ben oltre questo decennio, è arrivato il momento di dire addio ad un arredamento adolescenziale e passare ad uno un po’ più adulto.

Perché sì, il disordine perenne, i poster senza cornici e i peluche sul letto non sono proprio buoni esempi di home decor da seguire e se questo profilo vi rispecchia e avete più di 20 anni, è ora di dare uno sguardo a queste 10 cose da evitare in casa.

1. Disordine e arredamento a casaccio

Ancor prima di dire addio alla vostra anima da ventenne, c’è uno step molto più importante da superare: imparare a fare ordine e mantere la casa in condizioni accettabili. Il disordine è infatti la prima delle cose da abolire in età adulta, seguito dal prediligere un arredamento un po’ più elaborato e sofisticato. Non vi chiediamo di puntare su mobili costosi e pezzi di design, ma siamo certi che curando gli spazi con qualche tappeto, i giusti cuscini sul divano e oggetti décor nei posti più strategici, la vostra casa diventerà d’improvviso più bella e accogliente.



2. Poster e stampe senza cornici

Ai poster dei vostri idoli e alle foto senza cornice, preferite scatti e immagini che amate particolarmente ma disposti sulle pareti in modo più sofisticato. Il momento è perfetto per darsi un tono e cominciare a immaginare gli spazi in modo adulto.



3. Letto a una piazza e senza copriletto

Passino le esigenze di spazio, ma crediamo sia arrivato il momento di fare l’upgrade del vostro letto ad una piazza e in ogni caso di rivestirlo con un copriletto adeguato (i vostri vestiti appallottolati sopra non valgono). Riassumendo: basta letti disordinati e senza biancheria, da domani si cambia musica, promettetecelo.





4. Vestiti sulle sedie

Il lancio della T-shirt appallottolata non è ancora annoverato tra le discipline olimpiche. Fino ad allora inutile dunque esercitarsi ad accatastare pile di vestiti e accessori su ogni sedia libera della vostra casa. E poi ci sono mille splendide alternative ai classici armadi che non richiedono nemmeno di piegare ed aprire e chiudere ante. Non male, vero?



5. Piante e fiori artificiali

D’accordo, non avete il pollice verde, ma vanno bene anche cactus e piante grasse al posto di quei fiori artificiali impolverati ormai da tempo in quel vaso. Attenzione perchè potrebbero dirla lunga sulla vostra personalità…



6. Peluche sul letto

Non ci azzarderemmo mai a prendere in giro o a mettere in discussione il vostro animo romantico e sensibile e quella sindrome da Peter Pan che vi portate dietro già da un po’, ma sapete benissimo anche voi che è arrivato il momento di conservare quell’interminabile collezione di peluches sul letto. Al loro posto perché non puntare su morbidi cuscini in colori e fantasie differenti?



7. Libri sparsi per casa

Ah, quelle interminabili ore trascorse sui libri prima degli esami universitari… Adesso che la laurea è passata già da un po’ crediamo però sia ora di dare una sistemata ai vostri volumi sparsi per casa. Vi dicono nulla parole come “mensole”, “scaffali” e “librerie”? Tempo di un bel viaggetto nel vostro negozio di arredamento preferito per farne una bella scorta.



8. Stoviglie di plastica

Perché continuare a far del male al pianeta e al vostro senso dell’estetica? A meno che non si tratti di una festa in giardino (e anche in quel caso avremmo da ridire…), siamo tutti d’accordo sia arrivato il momento di far piazza pulita di piatti e stoviglie in plastica. E già che ci siete, fate un bel saluto anche a quella collezione di bicchieri e shottini in bella mostra sulle mensole del salotto. Tutti in fila verso lo scatolone dei ricordi!



9. Illuminazione inappropriata

È il caso di dire addio a finestre chiuse fino a tardi nel weekend e lampade qualsiasi da scrivania e fare spazio ad un’illuminazione più brillante ed efficiente e spazi baciati dalla luce naturale. Niente di più facile con la giusta scelta di infissi, finestre e un mix perfetto di faretti, lampade da terra e lampade da tavolo. Quanto a creare la giusta atmosfera, le candele restano sempre le vostre migliori amiche.



10. Arredamento troppo impegnativo

Se fino a questo punto (letteralmente) vi abbiamo chiesto di provare un arredamento meno giocoso e un po’ più adulto, con quest’ultimo vi suggeriamo di non esagerare. Vivere quest’età significa infatti essere in una perenne fase di transizione e siamo certi che i vostri gusti in fatto di arredamento cambieranno ancora numerose volte. Meglio allora continuare a sperimentare e non investire subito in pezzi impegnativi (e costosi) di cui potreste stancarvi presto o che non potrebbero funzionare esposti nel vostro prossimo appartamento.





Cover Photo Credits: iStock Photo