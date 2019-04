Nel cuore di uno dei più pittoreschi rioni della Capitale, l'appena inaugurato Condominio Monti offre 33 camere tailor-made, una favolosa terrazza panoramica, con vista sul Colosseo, e spazi glamour aperti alla convivialità.

Nato da un'idea di Kaja Osinski e Filippo Ribacchi, la coppia di imprenditori under 30 a capo di Living Roma, Condominio Monti è il boutique hotel capitolino che introduce una nuova formula di ospitalità nella centralissima via dei Serpenti, Roma.



Progettato dagli architetti di STUDIOTAMAT e distribuito su due edifici contigui, l'hotel dispone di 33 stanze, di una suite e di due "mini appartamenti" ricavati su una superficie di complessivi 900 metri quadrati.



Adatto a globetrotter internazionali, agli appassionati di design e a tutti colori che apprezzano le strutture ricettive dalla spiccata personalità, Condominio Monti è direttamente connesso con il "ritmo" del quartiere grazie al bar-bistrot Magasin e al ristorante Osteria Oliva, situati al piano terra della struttura.

33 stanze, una diversa dall'altra

Scendendo nel dettaglio, sono sei le tipologie di sistemazioni proposte. Gli ospiti possono scegliere tra camere singole (13mq), camere doppie (in tre declinazioni: small, standard e deluxe), camere triple (20mq), camere quadruple (30mq), camere family (40mq, con angolo cottura) e suite (adatta anche a 4 ospiti; 70mq).



Diverse una dall'altra, non solo dal punto di vista dimensionale, tutte queste soluzioni dispongono di elementi d’arredo disegnati e creati su misura e di un'identità cromatica peculiare e riconoscibile.

Photo Credits: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher

La sala colazioni

Si pensa a Roma e, quasi immediamente, si immagina il cielo azzurro della città, che gode di un clima favorevole e di tempo sereno in larga parte dell'anno. La luce della Capitale e i suoi panorami catturano lo sguardo nella terrazza panoramica di questo boutique hotel.



Qui al mattino qui si degusta la colazione; dal tramonto in poi si può godere della vista sul Colosseo e sull’abside della Chiesa di Sant’Agata dei Goti sorseggiando un cocktail.

Photo Credits: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher

Una versatile terrazza panoramica

Disposti sulle pareti esterne, sulla panca e sul pavimento i rivestimenti in ceramica della terrazza qualificano questo spazio, concepito per favorire una connessione diretta con il quartiere Monti. Si tratta del primo rione della Capitale e ancora conserva i caratteristici vicoli con i sanpietrini e una rete di indirizzi e destinazioni interessanti, tra artigianato, antiquariato, moda e food.

Photo Credits: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher

Sofisticatezza e poesia nella scelta dei colori

A conferire carattere e personalità alla struttura, oltre allo sviluppo di arredi e di pattern su misura, hanno contributo in maniera decisiva il progetto del colore e la selezione di tutti gli apparati tessili.



Si tratta di aspetti curati dal colorificio Bludiprussia, attivo proprio nel campo della progettazione del colore, che ha studiato soluzioni specifiche per ciascun ambiente. La palette cromatica messa a punto per Condominio Monti si rivela armoniosa e sofisticata, svincolata dalle pressioni dei trend del momento.

Photo Credits: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher

La selezione dei dettagli decorativi

La volontà di far sentire gli ospiti "come a casa", consentendo loro nello stesso tempo di vivere un soggiorno memorabile, ha guidato la mano del team dei progettisti anche sul fronte delle scelte decorative. Ricercatezza, attenzione e originalità unificano gli spazi condivisi e le stanze private.



Lo testimoniano anche la scelta di dotare le camere dei prodotti cosmetici di MALIN+GOETZ o la presenza delle stampe opera da Elena Campa.

Photo Credits: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher

Non il classico hotel a Roma

Nella family room, lo spirito accogliente che caratterizza gli spazi domestici si accompagna a precise scelte sul fronte dell'arredamento, tra cui la presenza di un angolo cottura rivestito con lastre di marmo nero.



Basta accedere alla terrazza privata di 25 mq per ricordarsi inequivocabilmente di essere a Roma: del resto, non possono esserci dubbi di fronte alla vista del Colosseo!



Photo Credits: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher

Photo Credits Cover: Condominio Monti ©Serena Eller Vainicher