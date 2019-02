Ecco tutto quello che bisogna sapere sui tre modelli di tendaggi più amati nell’arredamento d’interni. Per scegliere poi quello che più si adatta al proprio focolare



Tende a pacchetto, a rullo o a vetro?

Se questo è il dilemma amletico che vi attanaglia, non temete: state per conoscere a fondo le caratteristiche e le varie differenze dei tre modelli di tendaggio più gettonati dall’arredamento moderno.



Ecco tutto quello che bisogna sapere in materia di tende a pacchetto, a rullo e a vetro, per poter così scegliere quella che più si adatta non solo alla finestra ma alla casa intera.



Tende a pacchetto: cosa sono

Le tende a pacchetto si chiamano così per via del loro sistema di chiusura e apertura: questo tipo di tendaggio, una volta aperto, si raccoglie nella parte alta del serramento, formando appunto una specie di pacchetto, da cui deriva il nome.







Photo Credits: bonprix.it

Quando scegliere le tende a pacchetto

Le tende a pacchetto sono particolarmente adatte per gli ambienti in cui si vuole puntare molto sulla luce naturale proveniente dall’esterno. Questi tendaggi infatti fanno entrare nella stanza un ampio fascio luminoso, rendendo l’interno arioso e addirittura dilatandolo a livello spaziale. Quindi nei casi di stanze piccole sono l’ideale, soprattutto se le finestre invece sono di taglia XL.



Anche l’interior design total-white si presta particolarmente a questo modello di tende. Non da ultimo, la praticità e l’estrema semplicità delle tende a rullo le incoronano come il top per i pigri cronici: basta un semplice tocco e la tenda si aprirà o chiuderà totalmente.





Photo Credits: ikea.com (tenda a pacchetto Ringblomma)

Tende a rullo: cosa sono



Le tende a rullo sono un modello di tenda che mantiene il tessuto sempre teso in maniera perpendicolare alla finestra, questo grazie a un’asta fissata nella parte inferiore della struttura. La parte superiore, invece, è costituita da un rullo, solitamente posto all’interno di un cassonetto per proteggere il materiale tessile dalla polvere e dare un senso di maggiore ordine a livello di interior design.



L’avvolgimento della tenda a rullo può avvenire manualmente (servendosi di una manovella, di una corda o di un meccanismo a molla) oppure automaticamente attraverso l’uso di un motore elettrico.





Photo Credits: ikea.com (tenda a rullo Skogsklover)

Quando scegliere le tende a rullo

Le tende a rullo sono state finalmente sdoganate dal loro impiego esclusivamente negli ambiti professionali, diventando un accessorio molto apprezzato nell’home design dell'ultima ora. Queste tende semplicissime da usare uniscono il senso pratico a quello più propriamente estetico, risultando molto eleganti soprattutto se abbinate ad arredamenti sobri ed essenziali.



I rivestimenti naturali come il parquet, i mobili tinta legno dalle linee pulite e un interior che prevede pochi suppellettili ma punta semmai sul decluttering comporranno lo scenario perfetto per alzare il sipario sulla protagonista dello stile simply chic: la tenda a rullo, appunto!







Photo Credits: leroymerlin.it (tenda a rullo Ancona)

Tende a vetro: cosa sono

Le tende a vetro sono un modello classico di tendaggio che si adatta alla perfezione al vetro della finestra da oscurare. Ne esistono vari modelli ma il più gettonato (perché più facile da montare e al contempo bello da vedere) è quello con la bacchetta. Si tratta di una bacchetta estensibile dotata di molle in alluminio alle quali appendere gli occhielli della tenda.



Spesso le tende a vetro presentano nella parte inferiore drappeggi e arricciature regolabili.







Photo Credits: maisonsdumonde.com (tenda a vetro Marquise)

Quando scegliere le tende a vetro

Le tende a vetro sono le più classiche che ci siano e per questo si adattano a quasi tutti gli ambienti e gli arredamenti. Un tempo era il modello tipico delle case più raccolte (mentre in quelle con spazi ampi si preferivano tende barocche con bastoni e mantovane), invece oggi questa tenda si presta anche ai loft dalla metratura quadrata molto elevata, così come ai saloni dai soffitti altissimi.



Per la semplicità intrinseca che la caratterizza, la tenda a vetro renderà raffinatissima la camera da letto così come la cucina o il soggiorno. Sceglietela in materiali naturali molto shabby come il crochet o il cotone ecrù: il risultato sarà deliziosamente chic!







Photo Credits: urbanoutfitters.com (tenda a vetro Crochet Valance)