A contrasto, mescolati o in modo che uno stile primeggi sull’altro, ecco come ricreare un ambiente caldo e accogliente abbinando due tendenze di arredamento apparentemente lontane e differenti

Fan di stili differenti mescolati in una stessa stanza? Se sospirate desiderosi di ricreare le atmosfere sognate e sfogliate sui magazine, sappiate che non è poi così difficile arredare spazi caldi e accoglienti mixando e giocando con i contrasti. E quale fusione più intensa e vibrante degli elementi rustici mescolati a quelli contemporanei al fine di ottenere spazi ricchi di personalità?

Che si giochi tra mix e contrasti o che si parta da una base contemporanea corredata di elementi rustici o viceversa, ricordatevi sempre di prendere il meglio da entrambi i mondi inserendoli a vostro piacimento nel contesto di una camera da arredare da cima a fonto o semplicemente alla quale dare qualche ritocco.

Curiosi di sapere come fare? Ecco le migliori soluzioni decorative per abbinare lo stile rustico allo stile contemporaneo senza errori e con un risultato paragonabile ai migliori magazine patinati di arredamento.





Il meglio dei due mondi in equilibrio

Da un lato le linee semplici e pulite dello stile contemporaneo, dall’altro il legno caldo e fiero di mostrare i segni del tempo. Il segreto per abbinare al meglio due stili apparentemente lontani e opposti è quello di mescolarli sapientemente nello stesso ambiente per ottenere un equilibrio perfetto.





Questione di contrasti

L’alternativa alla fusione dei due stili è ovviamente arredare lasciando che si percepiscano le differenze e i contrasti. In questo caso la parola d’ordine è non aver paura di esagerare.



Un po’ di contemporaneo in un ambiente rustico

La base della vostra camera è palesemente rustica e travi in legno a vista e il grande tavolo centrale la fanno da padroni? Puntate su uno o due elementi contemporanei, come nel caso di queste lampade e sedie pastello, perfette per aggiungere un po’ di colore all’ambiente.



Un po’ di rustico in un ambiente contemporaneo

Al contrario, qualora l’ambiente fosse prettamente contemporaneo, non esitate ad aggiungere qualche tocco rustico alla camera, che si tratti di un tavolo da pranzo in legno invecchiato o sedie e lampade in vimini intrecciato.



Minimal bianco

Da considerare anche la virata verso uno stile un po’ più minimal, soprattutto in presenza di ambienti bianchi e luminosi, che andranno poi decorati con elementi di richiamo rustico per rendere la camera più calda e accogliente.



Atmosfere industrial

Un ambiente rustico è la base perfetta per arredare anche in stile industrial senza scadere nel banale. Alle pareti e pavimenti in legno aggiungete dunque mobili moderni e dai profili metallici e decorazioni prettamente contemporanee per un risultato come nei migliori magazine di interni.



Pavimenti e soffitti rustici

Lo stile rustico non è solo legno per pavimenti e soffitti ma anche pietra. E quale camera più del bagno è in grado di accogliere e interpretare questo questa tendenza di arredamento al meglio grazie anche all’aggiunta di componenti contemporanee? L’impressione sarà quella di entrare in una spa moderna dal tocco scandinavo.



Elementi recuperati

Abbiamo già sottolineato l’importanza del legno per lo stile rustico, ma non ci stancheremo mai di ripetere quanto fondamentale sia l’utilizzo di materiali autentici, recuperati e fieri di mostrare l’effetto dei segni del tempo. Come nel caso di questo specchio in legno massiccio e dallo stile marcatamente rustico, in perfetta sintonia con l’ambiente intorno decisamente contemporaneo.



Sfruttare le nicchie

Un altro elemento tipico dello stile rustico sono le nicchie ricavate dalle pareti, utilissime al posto degli scaffali per conservare ed ordinare qualsiasi tipo di cosa. Un altro brillante modo per mescolare lo stile contemporaneo ad uno più rustico è allora senza dubbio quello di mantenere o ricreare delle nicchie rivestite in pietra o legno da utilizzare al posto dei mobili. Perfette in ogni stanza, doneranno subito un tocco d’altri tempi alla casa.





Cover Photo Credits: iStock Photo