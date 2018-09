Questa stagione lasciamo fuori i tradizionali colori dell'autunno e portiamo in casa un po' di novità, perlomeno sulle pareti





L'arrivo dell'autunno porta con sé il buonumore del cambiamento che, con una delicata leggerezza, prende posto anche fra, o meglio sulle pareti di casa.

Carta da zucchero, grigio polvere ma anche verde oliva, una suggestiva selezione di tinte che rinnovano gli interni con l'intento di dare importanza a luminosità ed eleganza. A suggerire un cambio di stagione sono infatti i complementi d'arredo, che accostati a questo ventaglio cromatico ci danno la sensazione di ripartire con il piede giusto.

Ecco i 7 colori perfetti (per noi) per dipingere le pareti di casa in autunno.





1. Nero pece

Come non detto, un po' di drama fa sempre bene (soprattutto alle porte dell'inverno). Seducente, intrigante, sofisticato e decisamente affascinante, il nero accoglie e disarma grazie alla sua versatilità.





2. Verde oliva (plus oro)

Romantico e un po' sognatore, il verde oliva per questa stagione lo collochiamo in bagno in coppia con dettagli dorati preziosi ed eleganti. Per momenti di relax autunnali intimi e sofisticati.





3. Un polveroso blu

Così come il nero, il blu notte seduce grazie ai suoi riflessi seducenti e la sua sofisticata eleganza. Abbinatelo alla palette dei grigi, ma anche al bianco, il nero, e il verde ornamentale.





4. Marsala

È forse questa l'unica nuance che rimanda alla palette autunnale, e quest'anno torna ad impreziosire le pareti di interni retrò. Luminosa, cromoterapica e rilassante, la tinta marsala apre le porte dell'autunno con ricercata eleganza.





5. Carta da zucchero

Questa stagione le pareti di casa ripropongono la luce di un cielo estivo al tramonto, per trattenere quella sensazione di leggerezza dei mesi caldi. Puntate sull'arredamento per un tocco autunnale, come un divano in velluto o cuscini in lana.





6. Un soft terracotta

Per chi è alla ricerca di un tocco di colore un leggero terracotta è perfetto per creare ricchi accenti focali e sfumature intelligenti, per pareti romantiche e delicate. Scegliete colori sbiaditi per creare profondità e valorizzare l'arredamento.





7. Un po' peltro, un po' latte

Il perfetto mix tra grigio e beige è una ricca alternativa a tutte le pareti bianche, perché le sfumature del peltro forniscono una tela quasi bianca tutt'altro che insipida.





Cover Photo Credits: iStock Photo