Atmosfera rilassata, dettagli privati e ispirazioni cromatiche per celebrare l'arrivo della bella stagione anche in camera da letto

La camera da letto è l'alcova della nostra anima, dove custodiamo i ricordi privati e i pensieri della buonanotte. È la stanza dei sogni, il più prezioso rifugio di relax e intimità.

La selezione cromatica rafforza il senso di quiete e riposo e non trova limiti alle porte della primavera, che infatti predilige tinte stagionali tenui, candide e brillanti come il verde salvia, il celeste, il rosa confetto e l'ottanio. La zona notte prende in prestito sfumature naturali e sperimenta combinazioni personalizzate.

Ecco sei suggerimenti di colori da abbinare nell'arredamento della camera da letto.





Ottanio e ocra

Tinte seducenti per una stanza dei sogni dal twist orientale, dove giocare con fantasie damascate e dettagli dorati. Questa combinazione rilasserà corpo e mente, senza rinunciare a una marcata personalità.

Photo Credits: Anthropologie





Salvia e panna (e dettagli dorati)

Un pallidissimo salvia rinfresca le pareti e dilata gli spazi degli interni, accostandosi straordinariamente bene con un soffice panna che illumina i tessuti. I dettagli? Rigorosamente dorati.

Photo Credits: Anthropologie





Bordeaux e rosa

Per le più romantiche di voi c'è una combinazione molto femminile (e sempreverde) che in primavera seduce e accoglie gli animi con ricercata eleganza. Il bordeaux sfuma al rosa, arricchendosi di dettagli ottone e sfumature bianco pallide.

Photo Credits: Anthropologie





Verde e grigio

No, non è una combinazione prettamente maschile, per noi è un abbinamento semplicemente molto chic. Giocate con una brillante palette di grigi e rafforzate la presenza del verde con piante e fiori, per una stanza delicata e senza tempo.

Photo Credits: H&M Home





Rosa baby e blu pavone

Se le tenui pareti ve lo consentono potete giocare con tinte cromoterapiche nell'arredamento della stanza. Un abbianamento vincente in primavera vede un rosa incisivo e brillante con un blu pavone che, anche se scuro, crea movimento e dona eleganza agli spazi.

Photo Credits: H&M Home





Rosa e grigio ghiaccio

Zara Home lancia una sfida e tinge (quasi) tutti gli interni ci cinquanta sfumature di rosa, che a noi piace accostato a un grigio ghiaccio sorprendentemente elegante e raffinato. Una dichiarazione di allegria che rischiara anche i cuori più incupiti dal grigiore invernale.

Photo Credits: Zara Home