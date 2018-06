Volete cambiare colore alla camera da letto? Assicuratevi di aver letto questo articolo prima di scegliere

I colori che scegliamo di vivere dentro (e fuori) casa definiscono le nostre emozioni, i nostri sentimenti e stati d'animo. La casa - e la camera da letto in particolare - sono il nostro santuario, una personale oasi di relax da decorare con personalità, nel tentativo di esprimere la parte più intima del nostro spirito.

Le diverse tonalità producono sensazioni ben precise all'interno delle mura di casa, che ogni segno zodiacale selezionerà con cura ma soprattutto con istinto creativo. Lasciatevi guidare dalle stelle e dalla nostra interpretazione di queste per scegliere il colore d'arredo più adatto alla vostra anima.





Ariete: arancio

Un segno ardente e coraggioso come l'Ariete sceglie una tinta altrettanto grintosa. L'arancione, un colore caldo e infuocato che motiva i nati sotto il primo segno dello zodiaco e accende la loro sensualità proprio in camera da letto.





Toro: salvia

Come segno di terra, il Toro è ispirato alla natura, quindi queste personalità hanno bisogno di essere circondate da morbide sfumature. Calma, tranquillità, ma anche armonia e freschezza, per una camera da letto connessa con l'esterno.





Gemelli: bianco

I gemelli sono volubili, sentono la necessità di evolversi giorno dopo giorno. Prediligono spazi "leggeri", che danno una sensazione di aria pulita e aperta. Gli piace mantenere le pareti nude perché essi stessi sono sempre in movimento, e i muri bianchi rappresenteranno una pausa perfetta dalle loro vite frenetiche.





Cancro: pastello

Bianco, rosa confetto e azzurro carta da zucchero. Il cancro ha una personalità timida e pura, per questo cerca un'atmosfera confortevole e accogliente. Queste sfumature gli permettono di sognare, viaggiare con la fantasia in modo innocente e brillante.





Leone: ocra

Il Leono è il segno figlio del sole. La sua personalità è brillante, seducente e carismatica, ed è attrata da colori luminosi, drammatici e solari. Entrare in casa sua significa essere travolti da un’ondata di luminosità, dove è chiaramente rappresentata la sua visione ottimistica della vita.





Vergine: azzurro ghiaccio

Due parole per i nati sotto il segno della Vergine? Efficienti e in ordine. Sono più propensi a scegliere un colore morbido, pulito e semplice, come questo azzurro ghiaccio che lascia spazio al contesto di esprimersi in maniera pura.





Bilancia: champagne

Le Bilance amano i colori raffinati e decadenti, eleganti e seducenti. Lo champagne è un colore emotivo, capace di trasmettere protezione e gentilezza. Queste sfumature comunicano un senso di pace e armonia al quale la Bilancia non potrebbe mai rinunciare.





Scorpione: fucsia

Questo segno gravita su tutto ciò che urla "intenso" e vuole essere rappresentato da un colore che rappresenti potere, ambizione e fiducia in sè stessi. Lo scorpione ama i colori che nascondono un pizzico di mistero e di magia.









Sagittario: prugna

Il sagittario è comunicativo, dinamico, ottimista. Il prugna è in grado di allontanare sentimenti negativi e tristi, che il sagittario stesso allontana giorno dopo giorno dal proprio nido.





Capricorno: blu navy

Il Capricorno è un segno determinato, serio e conservatore, molto razionale e a volte un po' passivo. Non c'è niente di più classico del blu navy, la tinta perfetta per un segno tanto tradizionalista. È un colore che trasmette immediatamente relax e romanticismo.





Acquario: verde

L’acquario è stravagante e utopico, è un sognatore e vive in un mondo tutto suo. Il verde (smeraldo) è un colore brillante e intelligente, che lascia sognare in pace l'acquario e lo fa sentire al sicuro.





Pesci: turchese

Questo segno gravita attorno a qualsiasi tipo di oceano o di colore dell'acqua. È una tonalità che lo spinge a sognare, stimolando la sua creatività e la sua intuizione.

Cover Photo Credits: Maisons Du Monde