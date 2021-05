Finalmente è tornato il tempo di cenare sotto le stelle in compagnia! Ecco 5 spunti e buone idee per organizzare una cena all'aperto memorabile

Pinterest, Instagram e la rete sono un'autentica fucina di idee per chi ha in mente di allestire una cena all'aperto nei mesi estivi.

In città, avendo a disposizione un terrazzo o un giardino, così come nelle località di villeggiatura, è sempre un piacere condividere un pasto in compagnia sotto le stelle.

** Look da cena fuori cercasi? Ecco 5 idee **

Legittimo chiedersi se esistano regole generali da seguire per un'organizzazione impeccabile, in grado di regalare a tutti gli invitati una memorabile occasione di condivisione.

Premesso che una differenza essenziale riguarda il luogo in cui verrà allestita la cena (nella propria abitazione oppure lontano da essa, con inevitabile necessità di pianificare il trasporto degli arredi e dei cibi), vi proponiamo cinque suggerimenti pratici da tenere a mente.

5 idee e consigli per organizzare una cena all'aperto

(Continua sotto la foto)

Cuscini, tappeti e pedane in legno

Prima domanda: la vostra cena all'aperto sarà in piedi, seduti a tavola oppure distesi in giardino o sulla spiaggia, come avviene nella maggior parte dei pic-nic?

Si tratta di modalità diverse, associate ad altrettante tipologie di menù, dalle quali dipende la tipologia di allestimento proposto.

Nel secondo caso, una soluzione consolidata prevede la combinazione di pedane in legno (di seconda mano e facilmente recuperabili, ad esempio nei negozi della grande distribuzione) con cuscini e tappeti, leggeri e facili da trasportare.

Un mix da arricchire a piacere, con un set di accessori e dettagli ispirati al tema della serata.

Sotto alla tenda in macramè

L'impostazione precedente è estremamente versatile e si presta a una serie di declinazioni e personalizzazioni.

Una fra queste può prevedere l'allestimento di una romantica tenda in macramè o in tessuto leggero, realizzata ancorando il rivestimento a una struttura composta da tre aste unite nell'estremità superiore.

Viene così a formarsi una sorta di "quinta effimera", utile come photo-booth o come spazio nel quale raccogliere i regali, nel caso si tratti di una festa di compleanno, o gli strumenti musicali.

Un cielo di mille colori

Ombrelli, ghirlande di carta, origami DIY, gabbie vintage per uccelli, palloncini, vasi in vetro con fiori freschi: sono tanti gli oggetti, anche di recupero, da ancorare agli alberi in modo da formare una copertura effimera e temporanea al di sotto della quale allestire il buffet o la vostra cena all'aperto.

Coerenza formale ed equilibrio compositivo sono suggeriti per conseguire un risultato all'altezza delle aspettative.

A lume di candela (ma non solo)

Punture di insetti e imprevisti meteorologici a parte, una delle principali questioni da affrontare nell'allestimento di una cena estiva all'aperto riguarda l'illuminazione della tavola.

Quando si sceglie uno spazio alternativo al giardino o al terrazzo di casa e si è (magari volutamente!) sprovvisti di generatori di corrente ai quali collegare le classiche catenarie di lampadine per esterno, non resta che affidarsi a tante poetiche candele oppure alle lampade con sensore crepuscolare, in grado di accendersi al momento giusto.

Altri piccoli dettagli che fanno la differenza

In città, nella casa al mare o in montagna, nel parco del quartiere, vista lago sono sempre i particolari a rendere la vostra cena estiva all'aperto una "serata d'autore", da ricordare.

Far sentire gli ospiti a proprio agio, la gradevolezza dell'allestimento, un menù riuscito sono aspetti fondamentali per la sua buona riuscita, ma anche le piccole accortezze alle quali non tutti pensano possono contribuire a fare la differenza.

Sì, dunque, ai braccialetti antizanzare, alle copertine in tessuto individuali (in caso di vento o abbassamento delle temperature), ai segnaposti, ai piccoli doni da portare a casa come ricordo, alla cesta in cui raccogliere le borse e gli accessori personali.

E, naturalmente, sempre un occhio di riguardo per la raccolta dei rifiuti, specie quando si è in spazi pubblici.

Cover: Photo by Annie Spratt on Unsplash