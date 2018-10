È arrivato l'atteso Natale 2018 di IKEA. Scoprite tutte le novità più belle con noi

Se pensate che sia presto per iniziare a pensare alle feste, vi sbagliate. Le temperature ancora ci ingannano, ma c’è qualcuno che già sta contando i giorni che mancano a Natale (e alle meritate vacanze). Anche IKEA non è da meno e ci presenta il suo atteso Catalogo Natale 2018.

Tante decorazioni e tanti accessori - tutti già disponibili in tutti gli store - per chi non vede l’ora di creare in casa propria quella magica atmosfera natalizia, ma anche tante idee regalo per chi si vuole portare avanti.

Quello del 2018 per IKEA è un Natale non convenzionale che ci permette di reinventare questo momento di celebrazione e creare la nostra festa. Una collezione vivace da “paese delle meraviglie”, dove i colori dominanti sono il bianco, il verde e il rosso, ma anche toni profondi e materiali preziosi. Per stupire gli ospiti dei vostri cenoni o per riscaldare l’appartamento per un Natale più intimo e accogliente.

Addobbi, decorazioni e luci vi aiuteranno a creare un’atmosfera da fiaba per il momento più magico dell’anno, insieme a utensili da cucina, piatti, accessori e ricchi tessuti pensati sì per le feste, ma adatti anche ai restanti 364 giorni.

Da mostrare e regalare, sempre in perfetto stile IKEA.





Photo Credits: IKEA Italia