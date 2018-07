Nelle prossime settimane l'atteso catalogo IKEA 2019 arriverà nelle nostre case. Ecco, in anteprima, le novità che ci aspettano

Puntuale come ogni anno, ecco il Catalogo IKEA 2019 a raccontarci lo stile e l’arredamento a venire nelle nostre case. Ufficialmente disponibile nelle prossime settimane, abbiamo sbirciato in anteprima per voi tra le novità, alla ricerca di spunti e idee per i vostri ambienti.

Vera rivoluzione di quest’anno e tema portante del catalogo 7 case, ognuna arredata di tutto punto per mostrare quanto sia diverso il modo in cui ciascuno di noi vive la vita quotidiana. Un appartamento per ogni famiglia, ognuna con la sua storia e le sue esigenze, per ispirare e lasciare sognare una vita migliore, sempre affiancati dalle soluzioni creative ed estremamente funzionali firmate IKEA.

Sfogliate in anteprima con noi alcune immagini nella gallery.