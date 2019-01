Camera dopo camera, il grigio perla conquista tutta la casa con il suo carattere sofisticato e per quel suo essere un po’ neutrale. Ecco come e perché dovreste pensare di utilizzarlo nel vostro appartamento

Scegliere i colori adatti al proprio appartamento è un po’ come imparare a conoscere nuove persone: non ci si fida delle apparenze e tutti meritano una chanche, anche chi come il grigio può sembrare freddo e distaccato ma dentro è pronto a stupire piacevolmente chi gliene darà occasione.



Versatile, estremamente sobrio e decisamente elegante, il grigio potrebbe infatti trarre in inganno, ma usato correttamente è semplicemente perfetto in tutta la casa, specialmente declinato nella sfumatura più delicata e avvolgente del perla e utilizzato per impreziosire qualsiasi superficie, complemento d'arredo, tessile e accessorio.



Casa piccola o al contrario di grandi dimensioni, moderna o molto tradizionale non c’è differenza: il grigio perla si adatta ad ogni vostra esigenza aggiungendo un tocco di luminosità ai vostri spazi, specialmente se abbinato ad altri colori.



Curiosi di scoprirne di più? Ecco alcune idee davvero interessanti su come arredare la vostra casa con il color grigio perla.







Soggiorno

Probabilmente la camera in cui meglio si adatta, il grigio perla dona eleganza e sobrietà agli ambienti, soprattutto a quelli del salotto. Da provare su divani e poltrone abbinato a tocchi di bianco e nero per un ambiente estremamente moderno.







Cucina

Indecisi sul colore della vostra cucina? Il grigio perla potrebbe essere un’inaspettata sorpresa risultando perfetto sui piani da lavoro come sull’intero set di mobili. Per un tocco davvero elegante, preferite una finitura opaca abbinata a paraschizzi in marmo e pomelli e accessori dorati e se siete abbastanza coraggiosi da osare, provate ad estenderlo anche in sala da pranzo: il risultato vi stupirà.



Camera da letto

Se amate lo stile moderno dal tocco scandinavo vi sarete già imbattuti in camere con interni grigio perla e le avrete già salvate nei vostri feed social. Niente di più comprensibile: il grigio perla è infatti molto consigliato in questo ambiente perché essendo una tinta delicata concilia il relax e il riposo. Sì allora all’utilizzo di una carta da parati grigia o magari di tende spesse per oscurare la luce di notte, ma è anche assolutamente perfetto su lenzuola e mobili per un tocco semplice e al tempo stesso molto elegante.



Ingresso

Indecisi su come riempire questo spazio o i corridoi della vostra casa? Puntare sul grigio per le pareti potrebbe essere la soluzione. Più intenso di un qualsiasi bianco, il grigio perla infatti colpisce l’occhio donando una sensazione piena e avvolgente e basteranno davvero pochi altri tocchi come dei quadri o dei tappeti per arredare questi spazi di solito abbastanza difficili da progettare al meglio.



Bagno

Dalle pareti ai mobili, il grigio perla è un classico di un altro ambiente: il bagno. Provatelo su mattonelle antischizzo in ceramica abbinate ad un arredamento dai toni caldi e pannelli in vetro trasparente per le superfici della doccia, ma sarà perfetto anche su superfici in pietra o cemento, resine, pitture termiche e piccoli mosaici per restituire uno spazio dal fascino estremamente sofisticato ed elegante.



Cameretta

E per la cameretta dei più piccoli? Il grigio perla diventa ancora una volta la scelta perfetta per una stanza neutra che lascia spazio solo alla fantasia. Davvero molto indicato sulle pareti, accostato a tessuti e complementi più chiari, questa tonalità è l’ideale per creare un spazio dedicato non solo al riposo ma anche alle attività ludiche dei bambini, il tutto con una nota estremamente elegante che piacerà ai più.



Tessili



Per smorzare colori accesi, creare uno spazio armonico o semplicemente aggiungere un tocco insolito, il grigio perla si rivela anche molto indicato per i tessili della casa, dalle tende ai tappeti, non dimenticando cuscini e tappezzerie.



Grigio perla e colore

Indubbiamente perfetto abbinato ai toni del bianco e del nero, il grigio perla mostra però il suo lato migliore abbinato ad altri colori, meglio se in sfumature tenui e delicate. Sì allora accostato al rosa pastello, il verde menta, il giallo e il celeste, per un ambiente di ispirazione scandinava che dovrà dunque restare minimal almeno nell’arredamento.



Grigio e oro

Alla ricerca di un tocco estremamente elegante e di carattere per i vostri ambienti declinati in grigio perla? Giocatevi la carta dell’oro, a piccole dosi e adatto in ogni stanza e non vorrete tornare più indietro.



Grigio e legno

L’ambiente dei sogni lo immaginiamo così: caldo, comodo e accogliente con tanto legno che ricorda gli ambienti minimal e scandinavi e un tocco moderno di grigio perla abbinato al bianco e al nero per un contrasto apprezzabilissimo. Il bonus ispirazione per il vostro salotto che non potrete farvi sfuggire.





Cover Photo Credits: iStock Photo