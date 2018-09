Non solo linee semplici, luce naturale e superfici in legno. Lo stile scandinavo vanta un altro prezioso alleato: la carta da parati

Ormai annoverato di diritto tra le tendenze di interior design più belle e desiderate, lo stile scandinavo nel tempo non è solo diventata una semplice questione di home decor, ma un vero e proprio stile di vita. Le sue linee semplici, l’uso sapiente della luce naturale e delle superfici in legno oltre ad un tocco profondamente minimalista, non sono però le uniche caratteristiche di questa tendenza che unisce funzionalità ed estetica e che ritrova un altro importante protagonista nella carta da parati.



Rigorosamente ispirata al mood nordico e in tonalità pastello e motivi leggeri e discreti che si ripetono, la carta da parati scandinava è di sicuro un aspetto fondamentale dello stile, perché in grado di donare un tocco vivace alle superfici bianche e in legno della casa.



Ma quali sono gli elementi e i motivi più in voga e diffusi nelle case dello stile nordico e quali i migliori per interpretare la tendenza nei propri ambienti? Dai disegni geometrici in colori pastello ai motivi naturali e di ispirazione vintage, ecco allora sette idee da copiare subito per una carta da parati in perfetto stile scandinavo e una casa improvvisamente più intima e accogliente.







1. Geometrica

Che si tratti di piccole forme in successione o di un collage di sagome grafiche che si scontrano e compongono, la carta da parati geometrica in coppia con le tonalità pastello o bianco e nero rappresenta l’interpretazione più riuscita dell’arredo scandinavo grazie ad un motivo elegante ma mai prepotente adatto ad ogni tipo di stanza.



2. Botanica

La natura ha un’importanza fondamentale nella cultura e nello stile scandinavo, per questo motivo le grandi distese di alberi delle foreste nordiche e le varietà di piante e fiori trovano spazio anche negli interni sotto forma di carta da parati. Da preferire elementi essenziali e non eccessivi, delle texture chiare e grafiche, sia nella zona giorno ma anche nella camera da letto.



3. Bambini

Non solo una preziosa opportunità di arredo, ma anche e soprattutto un altro splendido modo di stimolare la creatività dei bambini. Gli arredi essenziali dello stile scandinavo in colori neutri si conciliano alla perfezione con una carta da parati eclettica e divertente che racconta storie e fa sognare nella camera dei piccoli.



4. Acquerello

Laddove gli arredi sono semplici e lo stile pulito e impeccabilmente ordinato, è sicuramente concessa una nota che, seppure di “disordine” risulta decisamente creativa. Esattamente come le macchie di colore imperfette della carta da parati con effetto acquerello, assolutamente indicata in tonalità pastello, senza disdegnare nemmeno i colori più brillanti del blu e del verde smeraldo.



5. Animali

Esattamente come per i motivi botanici, anche la fauna su carta da parati è assolutamente concessa e indicata, non solo nella camera dei bambini, dove risulta sicuramente più adatta, ma anche nelle zone giorno della casa, per aggiungere un particolare estroso e piacevolmente colorato all’arredamento essenziale.



6. Miscellanea

Qualsiasi altro oggetto o soggetto non catalogato nelle precedenti categorie, o in alternativa un mix degli stessi, trova di sicuro spazio nell’arredamento scandinavo, a patto che rispetti un equilibrio di tonalità e linee sempre discrete e mai eccessive, adatto ad ogni tipo di ambiente della casa, soprattutto nella zona giorno e nel bagno.



7. Rétro

Che si tratti di motivi floreali stilizzati o elementi grafici, la carta da parati in stile vintage si distingue dalle due precedenti categorie per i colori e l’ispirazione presa dai decenni ormai trascorsi. L’idea è sempre quella di rispettare un perfetto equilibrio nei colori e nello stile, interpretando stavolta con un tocco moderno una tendenza, seppure in modo niente affatto scontato, risalente agli anni ’60 o ’70.





Cover Photo Credits: iStock Photo