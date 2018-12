Qualità estetiche e prestazioni si combinano in questo fondamentale elettrodomestico che contribuisce a rendere la cucina più gradevole e pulita.

Nella progettazione della cucina per la propria casa un passaggio imprescindibile è legato alla scelta della cappa.

La presenza di questo elemento, regolata da specifiche normative, incide infatti sul benessere del vano, sulla sua salubrità e sul suo aspetto complessivo. Una pluralità di aspetti che negli anni ha incoraggiato le ditte produttrici a sviluppare modelli sempre più efficienti e innovativi, oltre a ridefinire il design di questo elettromestico in chiave contemporanea. Il vantaggio per chi si trova oggi di fronte alla scelta della cappa per la cucina è la possibilità di avere a disposizione una gamma estesa di soluzioni.

Ecco 5 aspetti chiave da tenere a mente!

Filtrante o aspirante? Incassata o esterna?

L'eliminazione di odori e vapori conseguenti la preparazione dei cibi in cui rende fondamentale la presenza di una cappa in cucina. Ma come dovrebbe essere? Quali requisiti andrebbero soddisfatti in nome della sua massima efficienza? Se la posizione è vincolata - in asse con il piano cottura - altri aspetti possono essere scelti dall'utente finale, sulla base delle qualità dello spazio, delle dimensioni dalla cucina stessa e delle necessità interne. Ad esempio, la presenza (o l'assenza) di una canna fumaria influisce direttamente sulla possibilità di prevedere un modello aspirante che, a differenza di quello filtrante, invia l'aria "catturata" all'esterno tramite un condotto. La cappa, inoltre, può essere "celata" nel soffitto o all'interno dei pensili oppure "dichiarata", divenendo con il suo volume un elemento chiave dell'arredo cucina. Tra le novità del settore si segnala anche la cappa "a scomparsa".



Photo Credits: TM Italia Cucine CASA FLORA





Non è solo una questione di design

Nella scelta della cappa per la cucina si tende spesso a dedicare grande attenzione alle qualità estetiche. Certamente l'impatto anche visivo di questa imprescinbile dotazione della cucina non andrebbe mai sottovalutato, ma sarebbe buona regola sollecitare gli addetti alla vendita di questo elettromestico anche in merito ad aspetti tecnici, tra cui i materiali costitutivi, la classe energetica di appartenenza, la presenza di filtri antigrasso, i livelli di aspirazioni e la potenza spirante complessiva. Tra le dotazioni dei modelli più innovativi rientrano inoltre i filtri carbone e il radiocomando, solo per citarne alcune.

Photo Credits: Lago 36E8 WILDWOOD





L'importanza di una corretta illuminazione

Accanto alla funzione primaria, ovvero quella legata all'aspirazione, la cappa assolve anche a un altro compito. La sua posizione, vincolata al di sopra del piano cottura, la rende infatti essenziale per convogliare luce sui fornelli. Sul fronte dell'illuminazione, i sistema a led hanno conquistato posizioni rispetto alle tradizionali lampade alogene, con conseguente riduzione dei consumi energetici.

Photo Credits: Valcucine FORMA MENTIS





Uno sguardo dall'efficienza energetica

Le specificità di questo elettromestico e la sua "strategicità" all'interno della cucina rendono indispensabile il confronto tra più modelli, al momento della scelta, ed estremamente utili i consigli degli addetti del settore. La cappa, infatti, andrebbe sempre dimensionata tenendo in considerazione i metri quadrati occupati dalla cucina, il numero di finestre nel vano e altri parametri.

Photo Credits: Scavolini SAX





Perché preferire un modello silenzioso

In fase di acquisto abbiate cura di non fermarvi al modello di design che vi sembra più convincente o accattivante. Oltre alle prestazioni tecniche già citato, è consigliato chiedere chiarimenti anche in merito ai suoni prodotti in fase di accensione. Considerando che si tratta di un elettromestico utilizzato più volte al giorno, ogni giorno, è bene optare per un modello a ridotta rumorisità, ovvero in grado di garantire il benessere indoor dal punto di vista anche acustico.

Photo Credits: Floritelli Cucine PRIMA