Alla ricerca del luogo perfetto per il riposo (e lo svago) dei vostri piccoli? Ci pensa il colosso svedese con splendide proposte adatte ad ogni età

Il risveglio, il gioco, lo studio, il riposo. Crescere non è mica (ironia a parte) un gioco da ragazzi ed è per questo che risulta fondamentale creare per i propri figli l'ambiente ideale in cui svilupparsi e lasciarsi ispirare.

Un altro fattore da tenere sempre presente è l’età, perché se le esigenze di spazio potranno non interessare i neonati, per i bambini nella fase del gioco è fondamentale trovarsi in un ambiente sano e sicuro in cui poter dare libero sfogo alla creatività.



Lo sa bene IKEA con la sua vasta proposta di camerette perfette per ogni bambino. Colorati, accoglienti e confortevoli, gli spazi immaginati dal colosso svedese conciliano stile e funzionalità, offrendo soluzioni perfette per ogni età. Guardare per credere qui in basso nella carrellata da noi selezionata dei modelli più belli per neonati e bambini. Unico imperativo: divertirsi e personalizzare.





NEONATI



Solgul

Linee pulite nelle tonalità del bianco e materiali resistenti per i mobili della linea Solgul. Perfetti abbinati ad un muro color pastello e combinati con accessori super colorati, trovano nella poltrona Jennylund il tocco dolce e prezioso che rende la cameretta il luogo delle prime coccole e splendidi ricordi.



Sundvik



Amanti dello stile classico e dei mobili in legno in tonalità neutre? Lasciatevi conquistare dall’eleganza e la funzionalità di pezzi multitasking che possono essere riutilizzati negli anni, come nel caso del fasciatoio che si trasforma in cassettiera.



Stuva / Fritids

Un ambiente allegro e colorato dove muovere i primi passi è tutto ciò che serve per creare i primi dolcissimi ricordi di un bambino. I mobili Stuva/Fritids con i dettagli in una tonalità di rosso brillante sono perfetti se uniti ad accessori accesi e vivaci e ad una carta da parati dal mood giocoso.



Gulliver

Nella camera del bambino vietato essere noiosi e scontati. I mobili non dovranno quindi essere necessariamente coodinati, a patto che si dia spazio alla fantasia, sempre tenendo in considerazione che la cameretta è a tutti gli effetti il paradiso dei più piccoli.



BAMBINI 3-7 ANNI



Sniglar

Neutra come una tela bianca tutta da dipingere e dai profili in legno naturale decisamente predominanti. Ai soliti mobili indispensabili nella camera dei piccoli ecco allora la possibilità di aggiungere elementi di gioco coordinati nei colori e nei materiali, per rendere l’ambiente più allegro e spensierato che mai.



Kura

Se il legno e le tonalità chiare e calde fanno al caso vostro (e del vostro bambino), provate a creare un ambiente accogliente dove l’arancio è predominante. Il letto Kura sarà il vero protagonista, affiancato da accessori che vanno a stimolare la fantasia e la curiosità del vostro piccolo.



Busenge

Colori pastello e atmosfere romantiche per una cameretta che parla da sé e all’insegna del gioco. I profili dei mobili sono morbidi e arrotondati e contribuiscono a rendere l’ambiente più dolce e piacevole, pronto ad accogliere accessori e peluche e dare inizio alla più bella delle fiabe.



BAMBINI 8-12 ANNI



Stuva/Följa



Dove scarseggia lo spazio arriva l’ingegno. Stuva/Följa è la soluzione a soppalco perfetta per le camere piccole e offre tutto il necessario per dormire, studiare, organizzare i vestiti, giocare e rilassarsi in soli 2 metri quadrati. Da abbinare a mobili rigorosamente bianchi e lasciare alle pareti il compito di colorare l’ambiente.



Sklät

Per lo studio, il relax e tutte le passioni di vostro figlio. La struttura letto Sklät è solo la base per costruire la cameretta dei sogni, in cui trovano spazio sedute con contenitori, pouf/materassi pieghevoli e tutto il necessario per ospitare gli amici dallo studio al pigiama party.



Stuva/Fritids

Piccolo spazio, grandi sogni e quelli di vostro figlio lo sapete che sono incontenibili. Meglio allora sfruttare l’ambiente con ingegno, arredandolo con soluzioni multitasking e salvaspazio e non affatto noiose. Il segreto? Aggiungere una nota di colore acceso per rendere la camera più allegra.



Photo credits: IKEA