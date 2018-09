Un letto morbido pieno di cuscini, l'armadio a vista per risolvere i problemi di spazio, la luce adatta per un libro prima di addormentarsi: ecco alcuni suggerimenti per la camera da letto perfetta secondo IKEA

Designata al sonno e al relax, quando si tratta di arredamento la camera da letto merita un’attenzione particolare. E che si tratti di morbidi cuscini e tessuti nel pieno rispetto della pelle su un letto comodo, qualche luce extra o un accorgimento in più per avere un guardaroba da sogno anche in spazi piccoli, IKEA sa sempre come conciliare le differenti esigenze dei suoi clienti.



Abbiamo allora immaginato per voi di dover arredare una camera da letto puntando su qualche consiglio furbo e tutta la funzionalità dei mobili del colosso svedese: quello che abbiamo ottenuto è uno spazio bello da vedere che gioca d’astuzia in modo da contenere tutto il necessario non solo per il riposo, ma anche per dedicarsi ad ogni altro tipo di attività in camera.



Pronti a scoprire con noi 10 idee da copiare subito da IKEA per una zona letto da sogno?





1. Il piacere di dormire

Basso o alto, dal materasso spesso o sottile, la cosa più importante quando si tratta di dormire è sicuramente la qualità dei materiali. Se avete sempore trovato super invitanti i letti IKEA saprete che è meglio sceglierne uno con una struttura snella e facile da montare sulla quale poi divertirvi con le tante combinazioni di materassi, cuscini, piumini e coprimaterassi che il brand propone. Non vedrete l’ora di sprofondarvici.

2. L’arte di organizzare i vestiti

Un altro concetto riguardo il quale c’è molto da imparare da IKEA è l’innovazione e l’astuzia nel creare prodotti facilmente combinabili e multitasting, dalle superfici semplici e le linee pulite. Niente di meglio quando si pensa ad armadi e guardaroba e perché non lasciarsi ispirare un po’ e puntare su una struttura a vista perfetta anche e soprattutto per chi ha particolari esigenze di spazio?

3. La giusta luce

Per sopperire alla mancanza di fonti di luce naturale o semplicemente per creare l’atmosfera perfetta anche al calar del sole, non c’è niente di più elegante e utile che combinare lampade differenti per creare l'illuminazione adatta alle vostre esigenze. Gli immancabili? Una lampada da comodino per leggere senza disturbare chi riposa, da terra e da soffitto per illuminare e qualche faretto strategico per mettere in risalto alcuni punti della stanza.

4. L’importanza del comodino

Non solo il vostro amico fedele che raccoglie le cose di cui avete bisogno prima di andare a dormire, ma anche un piccolo spazio extra super concentrato dove poter riporre altri oggetti per voi importanti. Classico, a sgabello, nella forma di un cubo da comporre o a sospensione, IKEA propone tante soluzioni divertenti che siamo certi incontreranno anche i vostri gusti.

5. Specchio, specchio delle mie brame

Riflettono la luce e creano un effetto ottico particolare che fa sembrare la camera più grande: motivo in più per avere uno specchio in stanza. Nascosto nell’armadio, rotondo appeso al muro o a mezzo busto, noi lo preferiamo però a figura intera da terra, perfetto per arredare quell’ultimo angolo vuoto rimasto in camera.

6. Non disturbare

Esattamente come la giusta quantità di luce per ogni attività, quando si dorme è fondamentale avere la giusta dose di buio. Le tende sono un ottimo strumento per filtrarla e disposte su più strati regolano sicuramente il passaggio con l’esterno. Preferitele accoppiate, puntando su una tenda spessa che blocca l’illuminazione e attutusce i rumori e uno strato velato per rendere il risultato finale più piacevole e armonico.

7. Oziare in camera

Stanchi per dedicarvi a qualsiasi attività in salotto ma non abbastanza da andare a letto? E se leggeste un libro in camera creando una piccola zona adatta? Vi servirà una poltrona e non solo in un batter d’occhio avrete reso l'ambiente ancora più accogliente, ma avrete anche ricreato la splendida atmosfera di una stanza d'albergo.

8. Le scarpe sotto il letto

Come ottenere d’improvviso spazio extra per scarpe, piccoli oggetti e capi che non usate? Sfruttando la parte sotto il letto. IKEA è una fonte preziosa di soluzioni per ogni esigenza, comprese strutture letto con vani contenitori, ma se proprio preferite qualcosa di più semplice e pratico potreste sempre puntare in alternativa su pratiche scatole di ogni stile e dimensione da tirare e utilizzare all’occorrenza.

9. Tessuti à gogo

Abbiamo già parlato dell’importanza di un letto comodo e bello, ma guai trascurare, in generale la biancheria da camera. Lenzuola, coperte, cuscini (tanti cuscini), ma anche tappeti e tende devono intonarsi con lo schema di colori del resto della stanza, senza dimenticare di scegliere materiali pratici e perfetti per la vostra pelle. Nessun problema con i nuovi tessuti IKEA, spesso realizzati in fibre naturali e con metodi di produzione più sostenibili, per creare un’atmosfera rilassante che fa anche bene al cuore.

10. Conservare a vista

E tornando al guardaroba, ecco un altro piccolo trucchetto: siete poco ordinati e avete tanta, tanta roba da ricordarla a malapena? Puntate su armadi a vista o strutture dalle vetrine trasparenti così da vedere in ogni momento il suo contenuto.

Photo credits: IKEA