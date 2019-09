Tra must-have e idee creative, tutti i segreti per case di campagne rustico chic.

Rifugi nel verde, microcosmi in cui collezionare ricordi o conservare memorie di famiglia: le case di campagna possiedono un fascino spiccato.



Non sempre, però, il livello di manutenzione e cura consente la completa abitabilità degli ambienti interni ed esterni, mentre la distribuzione e l'arredamento degli spazi possono sembrare distanti anni luce dal gusto contemporaneo.



Proviamo a valorizzare gli aspetti peculiari di questa categoria di abitazioni e a introdurre alcuni spunti inediti: il risultato potranno essere una casa di campagna in stile rustico-chic perfette per mini-vacanze nel silenzio e nella natura!

1. La finestra davanti al lavandino

Se venisse stilata la lista delle "perfette case di campagna", la cucina inondata di luce e con la possibilità di sentirsi avvolti dal verde e dalla quiete, anche durante la preparazione dei cibi, sarebbe uno dei desideri più ricorrenti. Vale la pena, di conseguenza, provare a partire da questo requisito nell'arredamento della zona giorno.

2. (Non solo) travi a vista

Perché accontentarsi di limitate porzioni di copertura in legno, quando si potrebbe aspirare, almeno nelle case di campagna, a soffitti o superfici verticali completamente rivestiti con questo materiale di origine naturale? Un espediente per rendere ancora più avvolgente e genuina la dimensione domestica.

3. Le pareti in pietra

Soprattutto quando si interviene in un manufatto antico o costruito con tecniche oggi meno ricorrenti, può essere interessante "lasciar emergere" la storia e l'identità della casa. Le pareti in pietra, anche quando sono appositamente realizzate e non eredità del passato, hanno il vantaggio di trasferire in chi le osserva una sensazione di naturalità e solidità, in particolare per effetto del loro andamento irregolare.

4. Una zona notte romantica

Dimenticate le classiche camere da lette delle case di campagna di un tempo, dense di bauli e armadi dall'aspetto quasi monumentale! Nelle dimore rustico-chic, la zona notte è il risultato della combinazione di arredi su misura o di recupero, rivestimenti innovativi, luci in grado di generare un'atmosfera soffusa e rilassante.

5. Valorizzando nicche, volte e archi

Concepire le irregolarità delle pareti o le particolarità del soffitto come punti di forza: è questo il segreto per ottenere stanze davvero uniche, soprattutto nelle case di campagne. Oltre ai tradizionali armadi a muro, nicche e cavità presenti possono accogliere librerie o diventare "espositori" per collezioni personali.

6. Piccoli angoli vintage

Nelle case di campagna è legittimo aspettarsi di scovare un dettaglio, un arredo davvero "tipico del luogo". Un consiglio di arredamento è dunque conservare qualche oggetto caro o raccoglierne nei mercatini locali. Potranno fornire l'ispirazione per dare vita a poetici angoli privati, nei quali dedicarsi al relax, alla lettura e a prendersi cura di sé.

7. Legno e pietra in bagno

Anche nel bagno, le pareti in pietra sono in grado di conferire all'ambiente un'impronta di grande impatto visivo. L'associazione con il legno, da utilizzare anche per i pavimenti, rafforza questa sensazione, mentre la combinazione con materiali e finiture innovativi tiene alla larga da risultati eccessivamente "rustici".

8. Valorizzando la luce naturale

Una delle difficoltà che spesso si riscontrano nelle case di campagne è la limitata illuminazione naturale, dovuta alla presenza di finestre di dimensioni contenute. Laddove è possibile, prevedete l'apertura di grandi porte-finestre oppure amplificare la luce in ingresso con specchi posizionati strategicamente.

9. Microcosmo vegetale

Le piante, in tutte le loro varietà, e gli animali sono i protagosti indiscussi della campagna. Soprattutto in presenza di un buon "pollice verde", provate ad allestire un vano o almeno uno spazio riservato alla cura delle piante in vaso: con pochi arredi, anche di recupero, potrete dare vita a una postazione funzionale e pratica.

10. Il portico dei sogni

Merita, infine, una riflessione a parte lo spazio esterno. Affinché la vostra sia davvero una casa di campagna rustico chic destinate tempo e attenzione alla scelta degli arredi, evitando le soluzioni standard, in plastica. Abbiate cura di individuando uno stile coerente e accattivante anche per i dettagli tessilli e gli elementi decorativi, come vasi, candele e portaoggetti.

