Volete vivere come Frida Kahlo? Ecco il mix perfetto per accogliere in casa il suo magico twist messicano



Chi di voi non ha mai sognato una vacanza in Messico? Chiudete gli occhi e immaginate un margarita tra le mani, una straordinaria palette di tinte allegre e un'infinita distesa di fiori colorati ed esotici.

Gli interni accolgono la gioia dei colori più vivaci, così come un twist bohemien moderno che rimanda allo stile messicano di Frida Kahlo. Il colore è la chiave del successo qui, dove il cobalto sfuma al magenta fino ad arrivare al giallo, all'arancio e al verde smeraldo. Le stanze sono dinamiche e fresche, frizzanti e vintage, così ricche di dettagli ed elementi decorativi da far girar la testa.

Ecco 8 ispirazioni irresitibili ispirate a Frida Kahlo.





Righe messicane in camera da letto



Le righe messicane che sfumano le une con le altre tra un il porpora e il lillà, il ciliegia e il fucsia, il cobalto e lo smeraldo, sono adattabili sia a schemi di colori caldi che freddi, poiché restano protagoniste della scena raccontando la storia di un luogo.





Dettagli diretti

Anche nella camera da letto più contemporanea e scandinava di sempre potete aggiungere un tocco bohemien accattivante, come una gigantografia rivisitata di Frida sui toni del rosa pastello e del fucsia, così sensuale e sincera da convincere anche i più scettici.





Blu e magenta

Il mix dei colori complementari è alla base della tecnica di Frida. L'armonia che queste combinazioni raggiunge è una vera e propria rivoluzione, che contamina immediatamente le vecchie regole del gioco e porta sulla tavola novità cromatiche vincenti.





Animali esotici

Gli animali esotici, come ad esempio il pappagallo, compaiono spesso negli autoritratti di Frida Kahlo. Posizionate qualche stampa in giro per la casa e godetevi l'atmosfera vacanziera.





Maxi cactus e dettagli messicani

Forme geometriche contemporanee, paglia e lino, qualche pianta grassa (cactus, ovviamente) e colori accesi. Tutto questo insieme di elementi vi porteranno direttamente a immaginare la vostra vita in Messico.





Fiori e stampe floreali

I fiori tra i capelli sono un elemento dominante nell’arte di Frida Kahlo, così come i fiori in casa a renderla più bella e accogliente. Accogliete anche voi tra le mura della vostra casa fiori selvatici, ranuncoli e girasoli, in perfetto stile Frida Kahlo.





Una parete piena di memorie

Tra originalità e immaginazione, così viveva Frida Kahlo. La sua realtà era fatta di tantissimi elementi significativi, da ricordi dolcii tanto da riempire le stanze con questi.





Un tripudio di colori

Il colore è la chiave del successo di questo stile. Non abbiate paura di esagerare e osate, perché più penserete di aver esagerato e più vicina sarà la vittoria.





Cover Photo Credits: Maisons Du Monde