Cercate un modo per rinvigorire la vostra camera da letto? Ecco qualche consiglio per decorare le pareti in modo originale

La camera da letto è uno degli spazi più riservati della casa e come tale è giusto che rispecchi il nostro gusto personale.

Decorare le pareti è il modo migliore per rivoluzionare uno spazio magari spento, dando un aspetto totalmente nuovo alla vostra camera senza troppi sforzi.

Con diverse decorazioni si possono creare punti focali che attirino lo sguardo e si può rendere l'ambiente accogliente.

Perchè allora non sfruttare tutto questo spazio verticale?

Sezioni d'albero

Un modo interessante per portare in camera il calore del legno? Decorare le pareti con sottili sezioni di tronco, ideali per ritirarsi in un ambiente rilassato e naturale.

Specchio gioiello

Per dare alla vostra camera una nota preziosa, scegliete uno specchio riccamente decorato da posizionare sopra al letto. Il riflesso dello specchio e i bagliori della decorazione aggiungeranno un tocco di luce alla stanza.

Monocolor

Se amate quadri e dipinti ma non sapete cosa scegliere per la vostra camera, provate con una tela monocromatica, che richiami le tonalità della stanza per un effetto omogeneo e raffinato.

Sculture delicate

Per una decorazione minimal ma d'effetto, perchè non provare con una piccola e sottile scultura in metallo, da posizionare al centro della parete.

Decorazioni integrate

Se stavate pensando ad un modo più permanente per abbellire la camera da letto, potete decorare le pareti con modanature in legno, che daranno alla stanza un aspetto raffinato senza appesantire.

Aria di campagna

Aggiungere una componente naturale alla propria camera può conciliare il sonno di alcuni. Ad esempio un ramo a decorare la parete sopra il letto può offrire allo spazio un aspetto rustico e genuino.

Fili boho

Chi ha imparato ad amare il macramè, non potrà sfuggire al fascino di questa nuova declinazione di ornamento tessile. I semplici filamenti bicolore ne fanno una decorazione più minimal ed elegante.

Cover Photo credits: Shutterstock