Quando si parla di stile shabby, non si può non pensare ad ambienti romantici e accoglienti, anche in cucina.

Alla base di questa estetica c'è l'equilibrio tra eleganza e un decor consumato dal tempo, rustico, con una particolare attenzione ad oggetti vintage e mobili di riuso.

Se un tratto caratteristico di questo stile è l'uso importante del bianco, ciò non significa che non si possa rompere la monotonia con un po' di colore qua e là tra pensili e stoviglie.

Ecco qualche spunto per integrare un po' di vivacità in una cucina in stile shabby.

Azzurro consumato

I colori pastello sono la scelta ideale per introdurre qualche tinta in una cucina shabby. Un bancone colorato dall'aria logora e romantica può adattarsi benissimo a questo stile.

Verde intenso

Un altro modo per introdurre del colore è puntare su un unico pezzo d'arredo. Come questo tavolo verde, dall'aria vintage e consumata, perfetto per un pranzo in campagna.

Dettagli rossi

Chi pensa che solo i colori pastello possano star bene in una cucina shabby dovrebbe ricredersi. A volte basta qualche piccolo dettaglio deciso, ad esempio lampada e sedie in tinta di un rosso fiammante.

Stoviglie colorate

Il colore può essere un impegno difficile da prendere. Per non puntare tutto su pezzi più permanenti, si può integrare un po' di vivacità esponendo la propria collezione di piatti e bicchieri variopinti.

Colore ai piedi

Dipingere una parete è più immediato, ma il colore talvolta rischia di soffocare un ambiente solitamente ridotto come la cucina. Possiamo aggiungere qualche sfumatura puntando tutto sul pavimento.

Tessili

In una cucina rustica qualche tessile non può mancare e non c'è modo migliore per introdurre qualche sfumatura senza sforzo. Come non pensare alle tendine sotto il lavello delle case di campagna?

Mix and match

Per chi non si accontenta di un solo colore, perchè non mixare diverse tinte pastello tra mobili, pensili e cassetti, per una cucina originale ma sempre delicata.

Cover photo credits: Cucine Lube