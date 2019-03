Per uno stile di vita moderno e dinamico, la soluzione d'arredo ideale è la cucina open space.



Flessibilità e convivialità sono le parole chiave di una soluzione open space, che disponiate di molto spazio o di metrature più limitate.

La cucina open space è la soluzione perfetta per realizzare un ambiente ampio, luminoso e multifunzionale e permette di integrare due luoghi fondamentali della nostra vita quotidiana.



Ecco qualche ispirazione er ottenere una disposizione armoniosa, elastica e originale.







Tono su tono



Un modo per mantenere coesione tra gli spazi è utilizzare lo stesso schema di colore. Se temete di affollare l'ambiente con il colore optate per un'elegantissima scala di grigi.







Bancone rustico



Spesso, spazio permettendo, le cucine open space sono separate dal soggiorno da un'isola, ma per un look boho-chic la stessa funzione può essere svolta da un vecchio bancone da lavoro, che aggiunge calore e carattere.



Spazi funzionali



Quando lo spazio è poco occorre ingegnarsi. Invece di un'ingombrante isola, un tavolo integrato con il bancone permette di cenare comodamente e di avere una superficie in più per cucinare.



Verso il centro



Solitamente la cucina open space tende ad essere separata in qualche modo dalla zona living. Qui invece l'arredo punta tutto verso il centro della stanza, per il massimo della convivialità.



Finte finestre



In un monolocale le soluzioni open space sono le più comode, anche se avere la camera da letto in cucina non è l'ideale. Per non perdere luce e mantenere il look aperto ci si può servire di una finta finestra che dà direttamente sulla camera.



Minimal



Con uno stile essenziale non si può sbagliare. Linee pulite, look minimal e tanto bianco sono la chiave per assicurarsi quell'aspetto arioso e leggero tanto sperato.



Divisioni e colori



Se cercate un modo per definire la vostra cucina open space e allo stesso tempo aggiungere un tocco personale all'ambiente, affidatevi al colore, limitandolo all'area che volete distinguere e dividere.