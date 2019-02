Se siete in cerca di credenze per il vostro soggiorno, IKEA offre tante opzioni diverse che si accordano ad ogni stile e ad ogni portafoglio



Niente di meglio di una credenza, elemento allo stesso tempo elegante e funzionale, per organizzare con semplicità ogni cosa nei nostri soggiorni e nelle nostre sale da pranzo.

Una credenza permette non solo di tenere in ordine l’ambiente, ma anche di esporre sui ripiani in vista oggetti e soprammobili per personalizzare la stanza.

IKEA offre un vasto assortimento di madie, vetrine e buffet che si adattano perfettamente ad ogni stile e ad ogni budget, da elementi classici a mobili dall’aspetto più industriale.

BRIMNES



Tra le opzioni più economiche troviamo BRIMNES, mobile con vetrina dalle linee pulite e moderne. Disponibile con finish bianco o nero, si inserisce con facilità in diversi ambienti, da provare in solitaria o accostando più pezzi.



BRUSALI



Per uno stile più tradizionale non guardate oltre: la credenza BRUSALI riesce a richiamare il romanticismo provenzale pur mantenendo un look moderno.



LIXHULT

Flessibilità è una delle parole chiave di IKEA. LIXHULT permette di creare diverse combinazioni e aggiunge un tocco di colore ai vostri ambienti. In acciaio, è possibile scegliere tra un blu intenso e un rosso brillante.



LIATORP



Chi vuole spendere un po' di più e ama lo stile rustico non potrà non amare LIATORP, una credenza bassa con ante in vetro dall'accento country, disponibile in un bianco classico o in un meraviglioso verde oliva.



IDÅSEN

Da IKEA ce n'è per tutti i gusti, anche una credenza che si sposi con uno stile più industriale come IDÅSEN. Resistente e con ampie ante scorrevoli a vetrata, che permettono di esporre il contenuto del vostro mobile (quindi attenzione all'ordine).



ARKELSTORP



Lo stile scandinavo si rinforza nella credenza ARKELSTORP, dal look elegante e autentico. Con le sue ante scanalate e l'attenzione per i dettagli, rimane un pezzo estremamente resistente grazie al materiale, il legno massiccio.



SAMMANHANG



Il mobile SAMMANHANG è l'ideale per aggiungere una nota di contemporaneità ai vostri ambienti senza esagerare. Le sue lunge gambe in acciaio a contrasto con le ante in fibra di legno e sughero creano un effetto sorprendente e moderno.



STOCKHOLM



Il budget è più alto, ma il gioco vale la candela con la credenza STOCKHOLM. Le linee essenziali sono controbilanciate dal calore delle venature dell'impiallacciatura di noce, che rendono ogni pezzo unico.



Photo credits: IKEA