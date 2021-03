Si scrive Geberit, si legge azienda leader su scala europea nella progettazione del bagno.

Nato in Svizzera nel 1874 e oggi presente in tutto il mondo, negli ultimi anni il Gruppo Geberit ha esteso in maniera rilevante il proprio raggio d'azione nell'ambiente bagno. Dal 2020 il marchio unico Geberit identifica un'ampia gamma di prodotti “dentro e fuori dalla parete”, legati sia alla solida esperienza nel campo della tecnologia sanitaria, sia alle competenze legate al mondo della ceramica.

Design Meets Function e Geberit coniuga funzionalità e design.

Obiettivo igiene in bagno, con prodotti innovativi, intelligenti e di design

Meglio di qualsiasi presentazione, a descrivere i traguardi raggiunti grazie a questa significativa evoluzione aziendale sono i prodotti della rinnovata linea bagno Geberit. Un caleidoscopio di soluzioni che include moduli sanitari per vasi e bidet, piatti doccia, placche di comando e molto altro ancora.

Tutti i prodotti sono perfettamente in grado di soddisfare le sei principali esigenze dei consumatori. Nello stesso tempo, infatti, riescono a garantire design di qualità e innovativo; accessibilità; facilità di utilizzo; comfort, ottimizzazione degli spazi.

Non da ultimo, i prodotti Geberit offrono risposte chiare e concrete alla sempre più impellente urgenza di assicurare all'ambiente bagno una duratura e impeccabile condizione di igiene. Come? Grazie a una progettazione intelligente e accurata, le soluzioni bagno impediscono l’accumulo di sporcizia e consentono di ridurre al minimo i tempi dedicati alle imprescindibili operazioni di pulizia. Con un quotidiano ed evidente vantaggio per chi utilizza il bagno.

Geberit: soluzioni doccia a filo pavimento e piatti doccia

Meritano un'attenzione specifica i prodotti sviluppati da Geberit per l'area doccia; includono accessori tecnologici, prodotti a filo pavimento e piatti doccia di nuova concezione. In ciascuno di questi casi, l'azienda mette a disposizione dei consumatori finali innovazioni che rispondono alle più diffuse richieste in termini di alta qualità, affidabilità prestazionale e facilità di pulizia.

Conosciamone nel dettaglio tre!

Il piatto doccia Sestra di Geberit

La gamma di piatti doccia contemporanei di Geberit include Geberiti Sestra. Questo nuovo piatto doccia dotato di sifone dedicato ad alte prestazioni è sinonimo di ricercatezza e funzionalità nel bagno. A caratterizzarlo è l'impiego del resin stone, un materiale solido e di alta qualità, impreziosito con un effetto pietra dalle proprietà antiscivolo.

A tenere lontani sporco e batteri ci pensa l'inserto a pettine removibile. Si tratta di uno dei prodotti intelligenti proposti da Geberit per impediscono l’accumulo di sporcizia e ridurre al minimo le operazioni di pulizia necessarie. Facilissimo da estrarre e pulire, l'inserto a pettine facilita la pulizia del sifone ed evita le otturazioni dello scarico, causate ad esempio dai capelli.

Tre le declinazioni cromatiche a disposizione - bianco, grigio pietra e grafite; ben dodici le dimensioni fra cui scegliere. Nel complesso un prodotto che si distingue per l'estrema versatilità, adatto nelle ristrutturazioni, così come nelle nuove realizzazioni. L'installazione può essere in appoggio o a filo pavimento.

Geberit CleanLine80

Grazie a un design elegante e funzionale, la nuova canaletta per doccia Geberit CleanLine80 consente di pulire facilmente l'area doccia, favorendo una duratura condizione di igiene all'intero bagno.

I suoi punti di forza? La geometria semplificata, di sapore minimal, l'estesa gamma di finiture finali – Nero cromato, Champagne e Acciaio inox –, la facilità di rimozione e la conseguente rapida ispezione dell'inserto a pettine presente nel sifone centrale.

Il sifone a parete di Geberit

Completa questa rapida panoramica dei prodotti per la doccia di Geberit, il sifone a parete da incasso. Si tratta di una modalità di scarico che permette di disporre in bagno di una superficie doccia completamente omogenea, priva di ostacoli che potenzialmente ne riducano l'accessibilità.

A vista c'è infatti solo la copertura del sifone, che può essere facilmente rimossa per pulire l’inserto a pettine retrostante. L’adozione del sifone a parete permette di far continuare fin sotto il pavimento della doccia l’eventuale impianto di riscaldamento a pavimento.