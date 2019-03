Siete pronti per le prime fughe in spiaggia? Preparate anche la vostra casa al mare dedicandovi al decor delle pareti.



Anche se ci si passa una piccola porzione dell'anno, anche la casa al mare merita di essere valorizzata.

In qualsiasi spazio è importante prestare attenzione alla decorazione delle pareti. Questa è un'ottima occasione per provare look più rilassati che si intonino allo spirito vacanziero.

Largo quindi a decorazioni che diano dimensione allo spazio verticale, sfruttando diversi materiali, fantasie e colori che ci ricordano il mare e la spiaggia.

Decorazioni tessili



Le decorazioni intrecciate in macramè o con qualche frangia sono l'ideale per dare carattere a una parete vuota, per un'ispirazione boho-chic.



Photo credit: anthropologie.com



Cesti appesi



Un modo semplice ed economico per aggiungere dimesione e colore ad una stanza? Appendere dei cesti con diverse decorazioni e fantasie.



Photo credit: luluandgeorgia.com



Specchi da cabina

Funzionale e decorativo: uno specchio rotondo si presta alla perfezione per quell'effetto da cabina di una nave, pur mantenendo un look elegante e moderno. Meglio se appeso con una cinghia in pelle.



Photo credit: hm.com



Carte geografiche



I più avventurosi, affascinati dal mare aperto, possono condividere questo spirito decorando le pareti con mappe e carte geografiche.



Photo credit: maisonsdumonde.com



Carta da parati a tema



La carta da parati torna di gran carriera e anche per una casa al mare ci sono tante opzioni. Per un ambiente allegro optate per fantasie con piccoli disegni. Di che colore? Blu navy!



Photo credit: anthropologie.com



La testa in spiaggia

Per portare il mare anche in camera da letto, appendete una leggera testiera decorativa in canne di bambù intrecciate. Vi sembrerà di dormire in spiaggia.



Photo credit: urbanoutfitters.com

California dreaming



Quando decoriamo una casa al mare non dobbiamo rimanere per forza legati a fantasie nautiche o a certi colori. Bastano poche strisce vivaci per ottenere un look retrò tutto californiano, perfetto per il nostro ritiro marittimo.



Photo credit: urbanoutfitters.com



Cover photo credit: maisonsdumonde.com