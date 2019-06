Nel vostro decor manca qualcosa? Ecco come completare il look di ogni stanza con le tende moderne

La scelta delle tende può spesso sfuggire dall'insieme di decisioni che dobbiamo prendere nell'arredamento della nostra casa.

Eppure è importante prestare attenzione a come decoriamo le finestre, perchè scegliere le giuste tende può fare la differenza.

Oltre a regolare la quantità di luce, le tende sono un'ottima occasione per dare ad ogni stanza il perfetto tocco finale.

Come tutti i tessili, le possibilità di giocare con texture, fantasie e materiali sono tantissime. Ecco qualche idea per un ambiente moderno.

Camera da letto

In una camera da letto moderna è una buona idea mantenere le cose semplici. Materiali naturali e colori neutri non sovraccaricano l'ambiente, permettendo di rilassarci e di dare un look elegante alla stanza.

Photo credits: hm.com



Studio

Nella stanza dedicata al lavoro e alla creatività perchè non scegliere un'opzione che permette alla luce di passare, aggiungendo però un tocco di colore? Ad esempio un azzurro intenso, per creare un'aura di energia positiva.

Photo credits: anthropologie.com



Sala da pranzo

La sala da pranzo è la stanza ideale per chi vuole spingersi un po' più in là con le fantasie, ma non troppo. Decorate le finestre con tende dai colori chiari e fantasie ricamate minimal per aggiungere interesse senza esagerare.

Photo credits: anthropologie.com

Soggiorno

Il soggiorno è la stanza della casa in cui si può sperimentare un po' di più. Se non volete rinunciare alla luce è sempre meglio optare tinte chiare, ma niente vi impedisce di provare qualche fantasia. Per andare sul sicuro optate per un pattern in bianco e nero.

Photo credits: cb2.com



Cucina

Per una cucina funzionale con un'estetica moderna scegliete un grigio per le vostre tende. Data la natura della stanza, optate per materiali più resistenti e facilmente lavabili, senza dover rinunciare ad un look elegante.

Photo credits: scavolini.com

Bagno

Spesso il bagno può risultare un ambiente un po' freddo, ma le tende sono l'alleato ideale per portare un po' di vivacità e, perchè no, anche un po' di verde. Provate delle tende con fantasie tropicali per trasformare il vostro bagno in una giungla lussureggiante.

Photo credits: cb2.com