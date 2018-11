Il momento più atteso dell'anno si avvicina, è quindi ora di armarsi di playlist di Frank Sinatra e Michael Bublè e di cominciare a pensare alle decorazioni. Ecco qualche idea originale per addobbare al meglio il vostro albero di Natale.

Se da un lato il gelo ci fa stringere nei cappotti, dall’altro segna definitivamente l’avvento di uno dei momenti più attesi dell’anno: il Natale. C’è chi sbuffa vedendo già le luminarie per strada e chi non sta più nella pelle e non vede l’ora di tirare fuori da vecchi scatoloni gli ornamenti per la casa.

Chi prima e chi dopo, molti si ritroveranno nelle prossime settimane ad addobbare i propri alberi di Natale. Le opzioni sono come sempre infinite: abete vero o finto, luci bianche o colorate, addobbi tradizionali o non convenzionali. Se vi alletta l’idea di variare un po’ con decorazioni originali, ecco qualche idea.





Rustic chic

Per chi non vuole esagerare, ma desidera uscire dallo schema rosso-verde-oro, le decorazioni in materiali naturali che richiamano i toni neutri della terra sono un’alternativa semplice e chic.





Neon

Partiamo direttamente dalla base: per un Natale non convenzionale scegliete per il vostro albero un colore carico e vivace, per trasformare le vostre feste in un momento giocoso.





Dettagli preziosi

Per un’alternativa alla tradizione che però mantenga qualche elemento prezioso, le decorazioni nelle tonalità jewel sono l’ideale. Ametista, zaffiro, rubino e tutti quei colori che ricordano queste pietre preziose.





Maxi decorazioni

Per attirare l’attenzione (e fare poca fatica nella decorazione dell’albero) optate per ornamenti oversize. Per un effetto più omogeneo alternate e dosate bene decorazioni di dimensioni più ridotte.





Floreale

Certo, non siamo abituati a vedere fiori sugli abeti, ma a Natale tutto è possibile. Che siano ghirlande floreali, bouquet o boccioli, aggiungeranno un po’ di dolcezza al vostro albero.





Albero ricordo

Il Natale è la festività per eccellenza in cui ci stringiamo intorno ai nostri affetti. Perché non farlo letteralmente? Personalizzate il vostro albero con qualche foto e polaroid di amici e parenti.





Morbido Natale

Il Natale ha tanti significati, sicuramente è anche un momento di spensieratezza, che può riflettersi nelle decorazioni che scegliamo. Addobbi morbidi e leggeri, questi pom pom sono perfetti anche per una soluzione fai-da-te.





Rosa e oro

Non siamo abituati ad associare i colori pastello al Natale, ma per un albero elegante possiamo usare toni come il rosa cipria e qualche accento metallico, glam e sofisticato.





Arcobaleno

Quest'anno l'albero di Natale di tendenza si copre dei colori dell'arcobaleno, preferibilmente in ordine cromatico. Un trend allegro e originale, da condividere assolutamente su tutti i social.





Semplicità e profumi

Per un Natale un po' retro in ricordo di tempi più semplici, addobbare con agrumi essiccati e bastoncini di cannella non solo darà al vostro albero un aspetto caldo e accogliente, ma infonderà l'ambiente di aromi gradevoli che vi faranno sentire coccolati.