Per una casa radiosa e ambienti avvolgenti, ecco qualche idea per inserire il colore ocra nel vostro arredo.

Ci sono colori che, più di altri, sono in grado di rendere accogliente ogni spazio. Uno di questi è l'ocra.

Tra il giallo dorato e il marrone chiaro, con richiami ai colori della terra, questa tinta ha origini antiche e ancora oggi continua ad affascinare.

Caldo e autunnale, l'ocra trova applicazioni sorpendenti negli stili più diversi.

Elegante, eclettico, moderno o boho chic, non c'è che da provare.

Ambienti preziosi

Date le sue sfumature dorate, l'ocra si presta ad ambienti lussuosi e a materiali ricercati come il velluto. Il consiglio in più? Accostarlo a superfici metalliche per un effetto ancora più glam.



Photo credits: maisonsdumonde.com

In cucina

Talvolta gli ambienti di uso più quotidiano e frequente, come la cucina, possono perdere appeal e vivacità. L'ocra è un ottimo colore per donare nuova intensità alla stanza.

Photo credits: marazzi.it



Ocra a letto

Se vi preoccupate degli effetti dei colori sul vostro sonno, non lasciatevi ingannare dalle tonalità del giallo. L'ocra è un colore avvolgente ed elegante, per rendere il letto ancora più invitante.

Photo credits: urbanoutfitters.com



Pareti luminose

Non c'è modo migliore per aggiungere luce ad una stanza di una carta da parati ocra, con eleganti elementi che spezzano la monotonia del colore.

Photo credits: anthropologie.com

Intorno al tavolo

Questo colore trova spazio anche in sala da pranzo. Alternate sedie ocra e nere per dare un tono elegante, lasciando il resto degli arredi su colori neutri che smorzino l'effetto "ape".

Photo credits: maisonsdumonde.com



Accostamenti

L'ocra trova facilmente posto accanto a diversi colori, ma si sposa particolarmente bene con la gamma di blu intensi e tendenti al verde.

Photo credits: ikea.com

Accenti di colore

La vitalità dell'ocra lo rende anche tonalità adatta a portare luce attraverso piccoli dettagli nel decor. Dai cuscini ai vasi, fino alle tende, può regalare pillole di sole alla vostra casa.

Photo credits: hm.com



Cover photo credits: Shutterstock