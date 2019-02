Non solo divani: 6 letti matrimoniali firmati Chateau d'Ax per tutti i tipi di interni.

Si legge Chateau d'Ax e si pensa, quasi istantaneamente, ai divani. Il catalogo dell'azienda con 70 anni di attività alle spalle include in realtà un'ampia collezione di mobili per la zona giorno e per la zona notte.



Rivestiti in pelle o in tessuto, i letti matrimoniali in catalogo dispongono di rete fissa, con doghe in legno, o di rete che, attraverso un semplice movimento, mette a disposizione dell'ambiente domestico un utile vano contenitore posto al di sotto del materasso.



Accessibile tramite un'apertura frontale o mediante l'innalzamento del piano del letto fino a 70 centimetri, questo spazio aggiuntivo può rivelarsi particolarmente interessante soprattutto quando si è alle prese con la scelta del letto matrimoniale per arredare una camera da letto piccola.

1. Stromboli

Con la sua testata imbottita, alta 100 centrimetri, e il fascione laterale questo modello può essere utilizzato sia nell'arredamento di camere da letto moderne, che negli interni dal gusto classico e tradizionale.

Photo Credit: Chateau d'Ax

2. Kea

Osservando il letto matrimoniale Kea si possono evidenziare peculiari cuciture decorative, presenti nel fascione giroletto che nella testiera. Quest'ultima, inoltre, presenta nella parte alta una speciale curvatura che conferisce a questo modello, in vendita anche nelle misure oversize e una piazza e mezzo, un'impronta retrò.



Photo Credit: Chateau d'Ax

3. Formentera

Disponibile anche con ampio vano contenitore, provvisto di apertura frontale, il letto matrimoniale Formentera, in tessuto, è disponibile in tutti i colori della collezione Chateau d’Ax. Si caratterizza per l'essenzialità del design; i cuscini che definiscono la testata offrono un comodo supporto per la lettura. Tra le opzioni dimensionali, rientra anche la versione oversize.



Photo Credit: Chateau d'Ax

4. Skye

Rivestito anch'esso in tessuto, questo letto matrimoniale cattura lo sguardo grazie alla distintiva decorazione della testata, che genera una precisa scansione tra pieno e vuoto. Soffermandosi sul profilo laterale, si può inoltre notare il design della testata, contrattistinta da una sinuosa inclinazione.

Photo Credit: Chateau d'Ax

5. Paros

Rivestito in tessuto, si inserisce nella camera da letto con la sua silhouette morbida e informale. La testiera definisce idealmente due "porzioni" distinte. All'ampia gamma cromatica, si affianca la possibilità di scegliere l'opzione “Comodo”.



Photo Credit: Chateau d'Ax

6. San Giulio

Chi sogna una camera da letto raffinata e preziosa, potrebbe tenere a mente il letto matrimoniale San Giulio. In pelle, dispone una testata leggermente curvata e trapuntata, che lateralmente conserva un profilo netto e rigoroso. giroletto imbottito sfoderabile. Tra le caratteristiche si segnale che è disponibile anche in microfibra e può essere dotato di vano contenitore.



Photo Credit: Chateau d'Ax

Photo Credit Cover: Chateau d'Ax