Un armadio angolare può essere la "carta da giocare" per migliorare la gestione dello spazio anche nelle piccole case. Non ci credete? Proviamo a convincervi!

Sfruttare attivamente tutto lo spazio a disposizione, senza sprechi: è questo il vantaggio ottenibile scegliendo un armadio angolare anziché una configurazione a parete tradizionale.

Questo tipo di arredo, adatto nei grandi ambiente, ma in grado di soddisfare - con specifici accorgimenti e soluzioni su misura - anche le esigenze di chi possiede una piccola casa, può essere dotato di una serie di accessori ed elementi aggiuntivi, anch'essi in grado di rendere più gradevole l'aspetto dell'ambiente di inserimento.

Per dire addio agli angoli inutilizzati, spesso difficili da raggiungere e pulire, provate a valutare l'opzione armadio angolare. Anche a partire da queste cinque soluzioni.







1. Tutto in ordine, in ogni stagione!

In camera da letto, e non solo, la disposizione canonica degli arredi a parete può comportare lo sviluppo di angoli vuoti, sottoimpiegati, destinati a diventare spazi irrisolti e, talvola, perfino complessi da pulire in modo accurato. Un armadio angolare rende attivo anche quel metro quadrato, tendenzialmente destinato a rimandere privo di una funzione esplicita. Con il vantaggio di fornire spazio contenitore utile, soprattutto nel lungo periodo.

Credits: Armadio con ante a battente by TUMIDEI - via archiproducts.com





2. Un alleato nella gestione degli spazi

Gli armadio angolari sono destinati esclusivamente alla zona notte? Non esattamente. L'ampia gamma di soluzioni disponibili sul mercato rende questa tipologia di arredo un supporto anche in altre stanze della casa, compresi gli spazi di connessione, come ingressi e i corridoio, in entrambi i casi se dotati di dimensioni consone. Armadio ad angolo possono così essere diventare una sorta di "seconda pelle" a tutta altezza per le pareti che piegano, capace di assecondare anche aperture e varchi tra una stanza e l'altra.

Credits: Armadio componibile laccato by Novamobili - via archiproducts.com





3. La soluzione per dividere senza muri

Nelle stanze grande o prive di un'articolazione spaziale intessante, così come nei monolocali, nelle mansarde e nei sottotetti, l'armadio angolare può diventare "l'espendiente" per frazionare l'ambiente, senza ricorrere alla realizzazione di tramezzature che richiederebbero l'ausilio di una ditta specializzata. L'angolo generato dall'armadio, infatti, diviene esso stesso elemento divisorio del vano a disposizione, generando due zone distinte da destinare anche a funzioni indipendenti.

Credits: Armadio ad angolo in legno by Zalf - via archiproducts.com





4. No agli "angoli morti"

Nelle piccole case è essenziale ragionare su ogni metro quadrato a disposizione. Spesso anche prevedere l'apertura con ante a battente diventa un rompicapo. Per chi è in grado di gestire il guardaroba con gusto e ordine, gli armadio angolari aperti, del tutto privi di ante, costituiscono la carta vincente per utilizzare attivamente un angolo destinato a restare senza una precisa identità. Si tratta di una configurazione da tenere in considerazione anche quando si è alle prese con la scelta dei mobili per arredare l'ingresso.



Credits: Sistema Pax by Ikea - via ikea.com





5. Una nuova idea di spazio contenitore

Grazie alla sua capacità di assegnare anche agli angoli un ruolo "attivo" all'interno della casa, questa tipologia di armadio è di fatto in grado di generare nuove articolazioni spaziali. La porzione ad angolo, infatti, non necessariamente devono essere intese come un volume chiuso, definito da ante o cassetti: può fornire anche ripiani aperti, per librerie o per l'esposizioni di elementi decorativi.

Credits: Armadio componibile laccato by Novamobili - via archiproducts.com