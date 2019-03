In una stanza indipendente oppure associata al salotto o alla cucina, la sala da pranzo può cambiare aspetto con poche mosse: 8 ispirazioni per un look più moderno!

Come rendere una stanza da pranzo davvero moderna? Non si tratta esclusivamente di acquistare il giusto tavolo da pranzo e di associarlo alle sedute più in linea con il proprio gusto. A regalare a questo ambiente un tocco di modernità contribuiscono tutti gli elementi decorativi inseriti: una pluralità di stimoli che consente di rendere gradevole la permanenza in questa zona della casa. Anche senza voler spendere una fortuna o stravolgere l'intero impianto di questo vano, si può dunque fare leva su elementi rilevanti tanto quanto i mobili moderni scelti: dalle decorazioni per le pareti alle lampade; dai tappeti ai dettagli green.

1. Composizioni grafiche tematiche

Provate a sedervi su tutte le sedie del vostro tavolo da pranzo e a osservare la stanza da ciascuna angolazione. Siete soddisfatti delle singole viste? Ci sono zone in ombra, indefinite o con viste prospettiche meno interessanti? Se non lo avete ancora fatto, provate a individuare un tema decorativo coerente, ad esempio una collezione fotografica, da esporre in tutto l'ambiente attraverso efficaci composizioni. Un modo per raccontare i vostri interessi... a tutti gli ospiti!

2. Non solo sedie: arriva la panca

Un'antica idea può risultare moderna? Nel caso della panca sembrerebbe proprio di sì. Questo arredo fisso, opportunamente progettato e decorato, può aiutare nell'arredamento di una sala da pranzo moderna, dimostrando un'insospettabile potenziale.

3. La "parete specchio"

Si sa: la presenza di uno specchio di grandi dimensioni raddoppia la luce naturale in ingresso nella stanza e conferisce a tutto l'ambiente una maggiore gradevolezza visiva. Cosa succede se questo elemento viene collocato nel living, magari in modo tale da riflettere il tavolo da pranzo e le sue sedute? Il risultato potrebbe essere sorprendente.

4. La grande vetrata interna

Una delle principali questioni da affrontare quando si è alle prese con l'arredamento della zona giorno è relativa alla connessione tra cucina, living e sala da pranzo. Scenograficamente di sicuro impatto, la parete vetrata a tutta altezza scorrevole attiva un'elegante connessione visiva, assicurando la piena indipendenza funzionale.

5. Sotto un cielo... di piante!

Anche le piante possono dare una mano quando si desidera rendere più moderna la sala da pranzo. Se disponete di un soffitto in legno potreste provare a sospendere delle piante su una delle travi, dunque a parete; in alternativa, al tradizionale posizionamento delle piante a terra provate ad affiancare la sospensione a parete. Potreste ottenere, con pochi passaggi, una sorta di scenografica vegetale interna della cui vista godere durante i pasti.

6. Mix di sedie

Ridipingere le sedie oppure acquistare in colori diversi inserisce nella sala da pranzo un tocco di vitalità e brio difficilmente replicabile con sedute di un'unica tonalità. Provare per credere!

7. Il revival del tappeto

Soprattutto nelle piccole case e nei monolocali, la localizzazione della sala da pranzo risulta complicata o impossibile, poiché il tavolo e le sedie possono assumere diverse posizioni a seconda del numero di commensali oppure essere collocati solo all'occorrenza, per ragioni di spazio. In questi casi, per dare comunque dignità a questa zona, potreste optare per utilizzo di un tappeto moderno: un modo economico e semplice per fissare una sorta di "perimetro" destinato ai pasti.

8. Le lampade oversize

Se tavolo e sedie sono indispensabili per arredare la sala da pranzo, altrettanto fondamentale è l'utilizzo delle lampade. In presenza di soffitti alti o se non avete paura di osare potreste optare per una serie di lampade oversize: una scelta di carattere, che con le giuste fonti di luce è anche in grado di evitare la formazione di fastidiose zone di ombra sul piano del tavolo.

