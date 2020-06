Nei momenti di tensione e di stress, tutti riscopriamo il desiderio di concentrarci sulle nostre emozioni. Abbiamo bisogno, più che mai, di regalarci momenti di coccola, di ascolto delle nostre esigenze, per ripartire con una rinnovata carica di energia. Il punto di partenza siamo quindi noi, con le nostre peculiarità e con i nostri rituali quotidiani che, soprattutto nei periodi di grandi cambiamenti, diventano un punto di riferimento importante: ci consentono di riprendere le redini della nostra vita quando ci troviamo di fronte a situazioni non programmate.

La skincare routine è parte di questo percorso il cui scopo è anche riappropriarsi di qualcosa di prezioso come il tempo, il tempo per noi e per la nostra pelle, anche fossero solo 10 minuti al giorno. Per idratare e rendere più luminoso il nostro viso è importante scegliere il giusto mix di prodotti come la Truth Collection di Ole Henriksen, brand di cosmesi, nato nel 1983, venduto in esclusiva da Sephora. Ole Henriksen fa della luminosità il suo cavallo di battaglia e crede molto nel potere della vitamina C. Le formule dei suoi prodotti, infatti, sono tutte potenziate con questo ingrediente, perfetto alleato di bellezza, che lavora in sinergia con altri preziosi antiossidanti per illuminare, combattere i segni visibili dell’invecchiamento e idratare per tutto il giorno. Curiose? Continuate a leggere il nostro articolo!

Boost di idratazione e luminosità con Banana Bright Vitamin C Serum

La routine di bellezza inizia con il nuovissimo Banana Bright Vitamin C Serum, un siero multitasking che regala una pelle subito più luminosa e rimpolpata (in soli 7 giorni!!) e combatte tutti i principali segnali dell'invecchiamento, tra segni d’espressione, macchie e texture irregolare. Il merito è della formula con ingredienti dall'alto potere idratante e un mix avanzato con un 20% di vitamina C al 15% (la più alta concentrazione di Ole Henriksen per l'uso quotidiano), PHAs (poliidrossiacidi) leviganti al 5%, e acido ialuronico per un vero boost di idratazione. In più, a differenza di altri sieri, Banana Bright Vitamin C Serum regala anche un'esperienza sensoriale unica e piacevolissima, grazie a una texture morbida (e non appiccicosa) e a un profumo naturale di arancia appena sbucciata. Infine, è anche un prodotto clean, vegano e cruelty-free.

Focus on eyes: una nuova luce per il contorno occhi

Avrete sicuramente sentito parlare del “banana powder”, una cipria must che è il segreto dei top make-up artist per dare una luminosità eccezionale alla pelle. Ma prima del trucco, è allo skincare che ci affidiamo per ottenere lo stesso effetto glowing. Dopo aver applicato il siero, concentriamo la nostra attenzione sul contorno occhi. Per ravvivare questa zona delicatissima del viso, diminuendo le occhiaie e combattendo le linee sottili del viso, usiamo un prodotto che è sempre nella nostra beauty bag. Si chiama Banana Bright™ Eye Crème. Il suo plus? Contiene collagene e ha una texture leggera ma nutriente, ideale anche per il periodo estivo.

Il primer illuminante (e multitasking)

Altro prodotto della Truth Collection è Banana Bright Face Primer, un primer illuminante ideale come base trucco, come idratante o come prodotto da mixare al fondotinta per un perfetto finish #OleGlow. I suoi pigmenti brillanti, infatti, rendono la pelle meravigliosamente splendente, correggono il colore e donano luminosità all’intero incarnato. Oltre alla vitamina C, ingrediente star di tutta la linea, nella formula è presente la vitamina E che nutre la pelle e riduce l'aspetto delle linee sottili e delle rughe.

Volete usare al meglio i tre prodotti della linea Truth Collection di Ole Henriksen? Applicate prima Banana Bright Vitamin C Serum, poi il contorno occhi Banana Bright™ Eye Crème e, infine, Banana Bright Face Primer. L'effetto #oleglow, di pura radiosità, è assicurato!