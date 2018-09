Riequilibra la cute ed elimina tutti i residui di trucco: perché usare il tonico viso e come trovare quello giusto in base al tipo di pelle

Elimina le tracce di make up e i residui di latte detergente (e, in generale, di qualsiasi struccante): il tonico è uno step della detersione fondamentale. Prima di tutto perché riequilibra il ph naturale della pelle: questa lozione liquida aiuta a mantenere inalterato il grado di acidità della cute che può cambiare in base ai detergenti o ai cosmetici utilizzati.

In più, aiuta a mantenere intatta la barriera idrolipidica della pelle preservando idratazione e morbidezza e contrastando la presenza di calcare contenuto nell'acqua.

Come scegliere il tonico migliore per il proprio viso? In commercio esistono più formulazioni, in grado di soddisfare esigenze diverse.



Avete la pelle grassa? Il tonico può essere un ottimo per la vostra pelle perché contiene sostanze fondamentali per combattere le impurità, purificare e lenire. Questi sono i tonici che vi consigliamo.

Stesso discorso per le pelli miste con problemi di luminosità: alcuni tonici possono svolgere un'azione schiarente e astringente sui pori dilatati creando una base ottimale per il trucco. Ecco alcuni prodotti selezionati da noi.

Avete problemi di pelle secca? Anche in questo caso esistono tonici viso ideali che, idratando in profondità, riescono a donare elasticità e morbidezza. Ecco alcuni tra i migliori.