La pelle del viso è divisa in 5 zone e ognuna ha esigenze di trattamento diverse. Scopri di più con Olaz



Fronte, naso e guance, zona sotto agli occhi, contorno occhi e infine contorno labbra: sono queste le 5 aree in cui è possibile suddividere la pelle del viso.

Si tratta di un criterio molto importante da cui partire nel prendersi cura della propria pelle, perché ognuna di queste aree ha caratteristiche, esigenze e necessità diverse tra di loro e, solo dopo averlo capito, è possibile fornire loro il trattamento specifico di cui hanno bisogno.

La zona del contorno occhi, ad esempio, presenta una pelle molto più sottile e delicata rispetto a quella del mento. Per questo motivo le esigenze della prima sono diverse rispetto a quelle della seconda e di conseguenza bisognerà scegliere il prodotto adatto che si prenda cura al meglio di un'area così delicata.

Riuscire ad orientarsi in questo settore può non essere semplicissimo ed è per questo motivo che viene in nostro soccorso Olaz con Skin Advisor, il nuovo sito che attraverso un'intelligenza artificiale è in grado di analizzare tutte le 5 aree della nostra pelle per capire quali sono i loro bisogni e suggerirci i prodotti mirati per creare la nostra routine di bellezza personalizzata. Come? Basta caricare un selfie sul sito www.skinadvisor.olaz.it e rispondere ad alcune domande.





Conoscere la nostra pelle, le sue esigenze peculiari e i prodotti adatti è il primo passo da compiere per avere un incarnato radioso e grazie a Olaz è facilissimo.

Olaz Skin Advisor