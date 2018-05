L'Oréal Paris e Grazia ti invitano a scoprire il rituale di bellezza più dolce, sei già entrata a far parte del movimento #happysugar?



Abbiamo chiesto alle nostre Grazia Girls di scoprire un nuovo gesto di bellezza per viso e labbra, con ingredienti di origine naturale, divertente e assolutamente dolcissimo.

Ora è possibile ottenere una pelle morbida e luminosa aggiungendo un po' di zucchero alla nostra vita, grazie a Sugar Scrub di L'Oréal Paris, la gamma innovativa di 3 scrub a base di cristalli fini di 3 zuccheri e ingredienti esfolianti di origine naturale pensati per ogni tipologia di pelle.

Vuoi scoprire cosa ne pensano le Grazia Lovers?

Abbiamo chiesto a Claudia Ciocca, Elisabetta Pistoni e Maria Giovanna Abagnale di condividere la loro esperienza e raccontarci come hanno affrontato la #sugarscrub challenge.

Elisabetta Pistoni ha bisogno di un effetto purificante che la aiuti a combattere punti neri e impurità. Per lei lo Sugar Scrub più adatto è quello Esfoliante Purificante con 3 zuccheri fini e semi di kiwi, e ci consiglia anche un utilizzo alternativo: "la texture è delicatissima e perfetta non solo per il viso ma anche per le labbra!"

Un post condiviso da Elisabetta Pistoni (@elisabetta_pistoni) in data: Apr 25, 2018 at 7:33 PDT

Maria Giovanna Abagnale ricerca un incarnato radioso e una pelle dalla texture compatta e vellutata. Lo Sugar Scrub Esfoliante Illuminante è il prodotto che fa per lei, con 3 zuccheri fini e olio di semi d'uva. Il risultato? "Il mio incarnato è nettamente migliorato, più luminoso e uniforme di prima."

Un post condiviso da Maria Giovanna Abagnale (@myglamourattitude) in data: Apr 25, 2018 at 2:25 PDT

Claudia Ciocca, che cerca un'esfoliazione adatta anche alla pelle sensibile, ci ha rivelato che pulire a fondo la pelle con lo Sugar Scrub Esfoliante Nutriente, a base di 3 zuccheri fini e burro di cacao, è la prima cosa che fa al mattino: "rende la mia pelle morbida, luminosa e più liscia. È il migliore boost di zuccheri che una beauty addict possa desiderare!"

Un post condiviso da Claudia Ciocca (@beautique_by_claudia_ciocca) in data: Apr 23, 2018 at 10:54 PDT

Siete state in tantissime ad aver abbracciato il movimento beauty più dolce! Scoprite nella gallery gli scatti con il vostro Sugar Scrub del cuore!