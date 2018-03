Ritorniamo ai fondamentali della beauty routine, il gesto di struccarsi diventa democratico con l'Acqua Micellare di Garnier

Sapevi che il gesto fondamentale della tua routine di bellezza è anche quello apparentemente più semplice?

Struccare la pelle costituisce il primo step dei tuoi rituali di bellezza quotidiani alla fine della giornata, eppure a volte ci capita di andare a letto ancora truccate, troppo stanche per dedicarci a quello che ci sembra un passaggio noioso e "pesante".

Ma struccarsi è la chiave essenziale per avere una pelle in buona salute, perché ci permette di eliminare non solo il trucco, ma anche ogni traccia di impurità causata dall'inquinamento, con una protezione prolungata dalle aggressioni esterne.



Lo vediamo spesso nei backstage delle sfilate, dove i make up artists conoscono l'importanza di trovare un alleato pratico ed efficace che rispetti la pelle delle modelle.



Non a caso, è proprio lì che si è inziato a usare l'acqua micellare, il prodotto che è diventato il must-have indispensabile nei kit degli esperti e il più adorato dalle modelle, anche quelle con la pelle più sensibile e delicata.

E loro lo sanno bene, dato che i ritmi con cui vengono struccate, truccate e ri-struccate metterebbero a dura prova anche la cute più resistente!

Perché utilizzare proprio l'acqua micellare? Permette di rimuovere ogni traccia di trucco e impurità da viso, occhi e labbra in un solo, semplicissimo gesto, grazie alla sua formula arricchita con la tecnologia micellare.

Sfruttando l'innovativa azione delle micelle, particelle detergenti che agiscono come una sorta di magneti, trucco e impurità vengono attirati via dalla pelle e "intrappolati" nella micella, lasciando la pelle pulita, senza bisogno di risciacquare.



Efficacia e delicatezza coesistono così in un unico prodotto, studiato per essere la soluzione su misura per ogni donna e per ogni tipo di pelle.

Per chi ha una pelle sensibile, l'acqua micellare giusta è l'Acqua Micellare Tutto in 1, per detergere e lenire la pelle, anche quella più delicata, in un solo gesto.



Per le donne che amano i make up strutturati e hanno la necessità di rimuovere anche quello più ostinato, waterproof e a lunga tenuta c'è l'Acqua Micellare Bifase, la prima acqua micellare ad azione bifasica con olio di argan, per eliminare ogni traccia di trucco senza bisogno di strofinare. La pelle rimane, così, morbida, elastica, perfettamente pulita e senza residui di unto.



Grazie all'innovazione dell'acqua micellare, il gesto di struccarsi diventa semplice e pratico, perché avere una pelle pulita e luminosa è un diritto di ciascuna di noi, a cui non dobbiamo più rinunciare la sera, quando torniamo a casa.





Credit ph.: Mondadori Photo