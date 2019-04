Primo sole? Ecco i segreti (e i migliori prodotti) per proteggere la pelle e sfoggiare un'abbronzatura al top

Primi giorni in riva al mare o in montagna? Nel beauty case non può mancare il solare giusto per proteggere la pelle in tutte le occasioni. Attenzione, infatti, al sole primaverile: anche se le temperature non sono ancora super hot, è bene arrivare preparate all'estate.

Vi consigliamo alcuni prodotti da mettere in valigia, se avete programmato un fine settimana fuori porta.

Per trovare il la crema solare che fa per voi, basta leggere i nostri consigli!

Nutre e accelera l’abbronzatura perché contiene stimolatore di melanina. Protegge dai danni dei raggi UVB, UVA, UVA lunghi e infrarossi. Si spalma con facilità e resiste all’acqua.

Ideale per: chi punta a un'abbronzatura omogenea.

Formula modulabile, questo booster può essere miscelato alla crema viso, al siero e al fondotinta oppure usato da solo. Contiene un estratto dal pomodoro e oli di borragine, di lino, di oliva e di mandorla.

Ideale per: chi vuole una protezione green.

Ha una texture asciutta che si assorbe rapidamente senza ungere la pelle ed è resistente all’acqua, al sudore e agli sfregamenti. Contiene il complesso Plusolina che dona un’abbronzatura luminosa, dorata e omogenea.

Ideale per: chi vuole un prodotto multitasking.

Protegge la pelle grazie alla formula Full Light Technology di Lancaster prevenendo, allo stesso tempo, la comparsa di rughe e macchie scure. Dona una base leggera e setosa per il trucco ed evidenzia il viso con un finish illuminante.

Ideale per: chi vuole un solare dalla finitura luminosa.

Questa BB colorata con filtro solare è l’alleato irrinunciabile per chi ama lo sport e vuole apparire al meglio perché dona al viso un colorito radioso e sano con un finish trasparente e naturale.

Ideale per: le super sportive, of course!

Questo fluido ad elevata protezione contro le radiazioni solari regola la produzione del sebo e previene la comparsa di imperfezioni, macchie cutanee e altri danni. Riduce, inoltre, il prematuro invecchiamento della pelle.

Ideale per: chi ha problemi di acne.

Trattamento solare 3 in 1, protege dai raggi UV e fa da scudo anti-inquinamento. Dona un colorito fresco e un effetto talcato impercettibile.

Ideale per: chi vuole un solare da città.

Perfetto alleato per un’abbronzatura naturale, questa crema assicura la massima protezione e un’efficace azione anti-età. Delicatamente profumata, ha una texture leggera.

Ideale per: chi ha la pelle sensibile.

L’Acqua Termale di Uriage viene trasformata in una polvere microfine e delicata utilizzata per creare questa crema compatta minerale colorata dall'effetto dry touch e anti-lucidità.

Ideale per: chi desidera un solare compatto da usare al posto del fondotinta.

Contiene puri filtri solari minerali. Dalla texture delicata, translucida e invisibile sulla pelle, previene scottature, secchezza, pigmentazione e invecchiamento precoce.

Ideale per: chi ama un prodotto green leggero e multitasking.

Credit ph: Unsplash, Pexels

Artwork by Elisa Costa