La pelle bruciata dal sole è assolutamente da evitare! Per un'abbronzatura dorata e duratura il segreto è scegliere la giusta protezione solare

Tutte noi adoriamo una pelle baciata da sole, quel look da aria sana e sunkissed ottenibile solo dopo una giornata estiva passata al mare.

Un'abbronzatura dorata e duratura, però, ha poco a che fare con la pelle bruciata dal sole! Le radiazioni solari causano una maggiore secchezza, l'insorgere di rughe e macchie scure. In poche parole, sono responsabili del fotoinvecchiamento cutaneo. Soprattutto per quanto riguarda la pelle del nostro viso, la parte più esposta al sole lungo tutto l'arco dell'anno.

Come possiamo prendercene cura al meglio quando siamo in vacanza e passiamo intere giornate sotto al sole?

La regola base è evitare di esporsi durante le ore centrali della giornata, quando le radiazioni solari sono più forti, e non dimenticate - mai e poi mai - di applicare una protezione solare specifica per il viso.

Al rientro dalle vacanze, vi ritroverete con un'abbronzatura luminosa, la pelle idratata, elastica e senza macchie o linee d'espressione accentuate.

Tutto sta nello scegliere il solare giusto per il vostro tipo di pelle e le vostre esigenze.

Cosa chiedete a un solare? Che abbia una texture confortevole, che si assorbi rapidamente e che non lasci residui bianchi o untuosi.



Se avete la pelle secca, dovrà mantenere il giusto livello di idratazione a lungo, senza farvi sentire la pelle che tira. Se invece avete la pelle mista o grassa avrete bisogno di un solare che vi aiuti a tenere a bada la lucidità e l'eccesso di sebo.

La nuova gamma di solari NIVEA Sun UV Viso ha i prodotti giusti per le vostre esigenze.

La NIVEA Sun UV Viso Mousse Idratante con FP 50+ ha una innovativa texture fresca e leggera, pratica e veloce da applicare, lascia la pelle morbida senza l'antiestetica patina bianca.

La NIVEA Sun UV Viso Idratante Opacizzante con FP 30 o 50 ha una texture leggera e un'azione opacizzante, senza lasciare residui appiccicosi.

Le nostre Grazia Girls le hanno provate per voi, volete scoprire come si sono trovate le influencer Elena Schiavon e Flora Dalle Vacche?



Elena Schiavon

Nelle mie prime settimane di mare ho portato con me un prodotto nuovo, la NIVEA Sun UV Viso Mousse Idratante con FP 50+, che coniuga piacevolezza della texture a performance di prodotto. Oltre a proteggere la pelle del viso dal sole, la formulazione in mousse evita quell'orrendo "effetto macchie bianche" che molte creme con alto fattore di protezione solare lasciano sulla pelle. Infine, cosa per me essenziale, può essere tranquillamente applicata anche sul contorno occhi perché idrata e protegge anche la pelle estremamente delicata di questa zona.

Flora Dalle Vacche

Sono la prima ad odiare le creme grasse, pesanti, che creano quell’effetto maschera bianca e che non lasciano respirare la pelle. NIVEA Sun UV Viso Idratante Opacizzante ha una texture leggera ed è la crema perfetta per avere un’ottima protezione e, allo stesso tempo, ottenere un effetto estetico piacevole sia alla vista che al tatto. Nonostante la protezione alta con FP 30, ha la capacità di idratare, opacizzare e assorbire l’eccesso di sebo sul mio viso, pur assicurandomi la massima protezione dai raggi UVA e UVB.

Volete conoscere i solari NIVEA Sun UV Viso perfetti per le vostre vacanze? Sfogliate la gallery per scoprirli e scegliere quello più adatto a voi.